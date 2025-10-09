Nämndsekreterare till Socialförvaltningen Hisingen
2025-10-09
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
Socialförvaltningen Hisingen söker nu en nämndsekreterare.
Som nämndsekreterare hos oss blir du en del av Kanslienheten och avdelning Stab. Kanslienheten ansvarar för frågor kopplade till nämnd, utskott, juridik, dataskydd och informationssäkerhet, registratur och arkiv. Övriga avdelningen ansvarar för
kommunikation, säkerhet- och krisberedskap, fastigheter och lokaler, samt IT. Vi är drygt 25 personer inom avdelningen och där avdelningschef ingår i förvaltningsledningen.
Som nämndsekreterare kommer du vara den som har huvudansvar för nämndprocessen genom att förbereda nämndssammanträden, organisera beslutshanteringen, vara sekreterare vid nämndens sammanträden samt upprätta protokoll. Rollen omfattar även att stötta handläggare och chefer i beredningsprocessen av nämnd- och delegationsbeslut samt nämndadministrativa arbetsuppgifter som t. ex. arvodeshantering och expediering av beslut. Visst arbete med arkivfrågor kan också komma att ingå i tjänsten. Du ingår i ett team med övriga nämnd- och utskottssekreterare som stöttar varandra och tillsammans driver arbetet framåt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, juridik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du kanske är i slutet av din utbildning och redan nu vill börja arbeta extra hos oss?
Socialnämndens verksamhet är till stor del lag- och regelstyrd så vi ser gärna att du har kunskaper och erfarenheter av socialtjänstens lagstiftning liksom erfarenhet av att arbeta nära och med politiker. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska språket och lätt för att formulera dig i skrift då det är en grundförutsättning för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt om du tidigare har arbetat i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har kunskaper i systemet Ciceron Dokument och ärendehantering.
Som nämndsekreterare hos oss behöver du vara utåtriktad, kommunikativ och gilla att samarbeta. Du behöver ha ett strukturerat arbetssätt och kunna sköta flera arbetsuppgifter parallellt, ibland med snäva tidsramar. Vi ser gärna också att du är prestigelös, lyhörd och har en god förmåga att skapa tillit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Enhetschef
Helena Öhrvall 031-366 49 10 Jobbnummer
9548898