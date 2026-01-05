Nämndsekreterare till socialförvaltningen!
Drivs du av samhällsfrågor och vill vara en viktig kugge i att den lokala demokratin fungerar? Då är det här jobbet för dig! I rollen som nämndsekreterare på socialförvaltningen får du kombinera ditt intresse för samhällsfrågor med dina personliga styrkor som strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad.
Socialförvaltningens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd, vård och omsorg till äldre personer, personer med funktionsnedsättning, barn, ungdomar, familjer, personer med missbruksproblem, personer med försörjningssvårigheter samt stöd till anhöriga. Tillsammans med Regionen har kommunen också ett delat ansvar som huvudman för primärvården.
Vi söker nu dig som är en strukturerad, ansvarstagande och engagerad nämndsekreterare.
Som nämndsekreterare har du en betydelsefull roll i förvaltningen där du är en viktig länk mellan förvaltning och politik. Du säkrar att den politiska gången följs i enlighet med gällande lagstiftning och Kumla kommuns fastställda rutiner och styrdokument.
Arbetsuppgifter som nämndsekreterare innefattar bland annat dokumenthantering, registrering, upprättande av kallelser, protokollskrivning och expediering av beslut. Du utgör ett stöd till chefer och handläggare i att formulera olika typer av beslutsunderlag. I arbetet ingår att ha många och viktiga kontakter med medborgare, förtroendevalda, tjänstepersoner inom kommunen, myndigheter och andra samverkansparter. I rollen ingår även generella administrativa uppgifter.
Du kommer att jobba i en helt digital ärendeprocess och ingår i en kommunövergripande grupp där du tillsammans med administrativ chef och övriga nämndsekreterare/kommunsekreterare utvecklar våra befintliga rutiner och arbetssätt.
Du har din arbetsplats i Kumlas stadshus, ingår i förvaltningens stab och förvaltningschef är din närmsta chef. Du kommer också stötta staben med olika administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhälls- eller statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller liknande. Du har goda kunskaper i kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen, eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet från en liknande tjänst i en annan kommun eller offentlig förvaltning.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och är tydlig i din kommunikation. Som person är du noggrann, ansvarsfull och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du tar egna initiativ och arbetar proaktivt för att lösa uppgifter och uppdrag. För dig är det viktigt att ha ordning och reda och du trivs i en administrativ roll där du får ta ansvar.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har ett gott bemötande, hög servicekänsla samt är strukturerad och noggrann. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Välkommen med din ansökan redan idag!
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
Enligt avtal.
