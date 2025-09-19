Nämndsekreterare till Social- och omvårdnadsförvaltningen
2025-09-19
Vill du vara med och bidra till samhällsnytta genom kvalificerat administrativt arbete i en verksamhet som gör skillnad varje dag?Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och strukturerad nämndsekreterare till Social- och omvårdnadsförvaltningen i Tidaholms kommun. I denna roll tillhör du social- och omvårdnadsförvaltningens utvecklingsenhet, vilken är den enhet som ansvarar för de förvaltningsövergripande stödfunktionerna. I enheten ingår MAS, SAS, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsstrateg och systemförvaltare och enheten koordineras av utvecklingschef. Enheten har ett starkt utvecklingsfokus och vill bidra med stöd till utveckling i hela förvaltningen.
Som nämndsekreterare har du en central roll i administration och samordning av förvaltningens arbete gentemot omsorgsnämnden och dess arbetsutskott. Du är sekreterare i såväl nämnd- som utskottsmöten. Du kommer också vara en viktig administratör i förvaltningen och hantera t ex årshjul, vara arkivansvarig och GDPR-ansvarig.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Sekreterare i nämnd, arbetsutskott, presidiemöten samverkansmöten och med tillhörande administration (även registrator)
• Styra och kvalitetssäkra ärendeberedning till nämnd, arbetsutskott, presidiemöten och samverkansmöten. Ansvarig för tjänsteskrivelser, dvs skriva och sammanställa underlag, rapporter och delegationsbeslut
• Arrangera och medverka i utbildningar av nämndens ledamöter
• Ansvar för förvaltningens övergripande årshjul
• Ansvar för samordning av förvaltningsövergripande avtal, månadsrapport (fokus på verksamhetens processer)
• GDPR-ansvarig samt förvaltningens samordnare i dessa frågor
• Deltagande i nätverk såväl inom som utom regionen samt aktiv omvärldsbevakning inom sitt ansvarsområde
• Strategiskt stöd till förvaltningsledningen
• Ansvarig för förvaltningens arkiv, gallring och förvaltning
• Ansvar för förvaltningens sidor på kommunens hemsida Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom offentlig förvaltning, statsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är strukturerad, självgående och har lätt för att samarbeta.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet i en liknande roll och kunskap om kommunal- och förvaltningsrätt. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande. Du ska också ha goda datakunskaper och gärna vana av att arbeta i administrativa IT-system. Du har även väl utvecklad skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor varje dag. Du får introduktion och stöd för att du ska känna dig säker i din roll. Du får stor variation i ditt dagliga arbete.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du får bidra till samhällsutveckling. En arbetsplats med engagerade kollegor och god samverkan. Möjlighet till kompetensutveckling och personlig utveckling, flexibla arbetssätt och friskvårdsförmåner.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i december eller enligt överenskommelse.
Urval kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2025-10-12. Intervjuer planeras att hållas 17 och 20 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Individuell lönesättning
