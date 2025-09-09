Nämndsekreterare till kulturförvaltningens stabsenhet
2025-09-09
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.
Kulturförvaltningen söker en nämndsekreterare till kulturnämnden. Som nämndsekreterare ingår du i staben som är en del av avdelning Ekonomi, planering och analys. Staben består av förvaltningsövergripande funktioner med särskilda expertområden. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv med ansvar för att säkra kulturförvaltningens processer avseende politiskt beslutsfattande, planering, uppföljning och analys, arkivering och registratur samt fastighet, säkerhet och miljö.
Som nämndsekreterare är du sekreterare i kulturnämnden och i namnberedningen. Du samordnar ärendeberedningsprocessen för ärenden som ska behandlas i nämnden och kvalitetssäkrar beslutsunderlag. Du har en stöttande funktion gentemot förtroendevalda, chefer och handläggare genom rådgivning, fortbildning och omvärldsbevakning. Likaså bidrar du till att kvalitetssäkra och utveckla förvaltningens beslutsprocesser.
Som nämndsekreterare driver du utvecklingen av förvaltningens process för ärendehantering och deltar i stadens nätverk för nämndsekreterare. Du ansvarar för det IT-system i vilken nämndhandlingarna publiceras och för att nämndadministrationen kontinuerligt utvecklas. Du är en självklar del av stabens gemensamma utvecklingsarbete.
I arbetsuppgifterna ingår även att, vid behov, stötta övriga funktioner på enheten. Kvalifikationer
För tjänsten som nämndsekreterare krävs att du har en akademisk examen inom offentlig förvaltning, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat arbete som nämndsekreterare inom offentlig sektor. Du har även erfarenhet av att hantera komplexa ärenden samt att stödja både politiker och tjänstepersoner i det demokratiska beslutsfattandet.
Arbetet förutsätter att du har goda kunskaper om kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen, samt förmåga att tillämpa dessa regelverk i praktiken. Du har även mycket goda kunskaper i ärendehanteringssystem och en god förståelse för de digitala processer som hör samman med nämndadministration. Har du dessutom arbetat i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron ser vi det som meriterande.
Som person är du noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 40.
Välkommen med din ansökan!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor som är kopplade till tjänstens krav och innehåll. Det ger en mer rättvis och träffsäker bedömning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Olsson Marshall johanna.marshall@kultur.goteborg.se 031-368 32 60
