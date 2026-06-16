Nämndsekreterare till Kultur- och fritidsförvaltningen
Sundsvalls kommun, Kultur och fritid / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-06-16
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter. Syftet är att skapa livskvalitet för invånarna och göra Sundsvall till en attraktiv kommun att bo, studera och arbeta i samt besöka. Detta genom egen verksamhet inom områdena idrott, friluftsliv, fritid, kultur, museum och bibliotek samt genom bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden har i sitt grunduppdrag även kommunens operativa trygghetsarbete, arbetet med ungdomsdemokrati, konsument-, energi-, budget- och skuldrådgivning samt handläggning av lotteritillstånd.
Förvaltningen består av ca 300 medarbetare, därutöver finns ca 150 timanställda. Vi behöver nu rekrytera en nämndsekreterare. Arbetsplatsen finns på staben, som har sitt kontor i Kulturmagasinet i centrala Sundsvall. Staben är en liten grupp på för närvarande sex personer som jobbar nära tillsammans trots väldigt olika arbetsuppgifter.
Vill du ha ett kvalificerat, varierat och spännande uppdrag där du både arbetar nära den politiska organisationen och har möjlighet att utveckla ärendehanteringsprocessen? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Så här bidrar du i rollen som nämndsekreterare
Som nämndsekreterare får du en nyckelroll i att stödja nämndens arbete samtidigt som du bidrar med att utveckla den demokratiska beslutsprocessen. Du samordnar nämndens arbete och är ett kvalificerat stöd till både tjänstepersoner och förtroendevalda. Ditt uppdrag är att säkerställa en rättssäker, strukturerad och effektiv ärende- och beslutsprocess. Du ansvarar bland annat för att samordna nämndens ärendehantering, deltar i beredningsmöten, skriver protokoll och kvalitetssäkrar beslutsunderlag.
Som nämndsekreterare hos oss kommer du att arbeta i team med förvaltningens registrator och i nära samarbete med övriga kollegor på förvaltningskontoret.
Eftersom staben är en liten grupp kommer nämndsekreteraruppdraget att kompletteras med andra arbetsuppgifter, vilka kan variera över tid där du kan få uppdrag att utreda, samordna och driva kortare projekt och processledning för förvaltningsövergripande uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Du har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom juridik, statsvetenskap eller liknande som bedöms relevant för tjänsten. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som nämndsekreterare och har arbetat nära politiskt styrd organisation och förtroendevalda. Vidare besitter du en hög digital kompetens, inklusive erfarenhet av verksamhetssystem, dokumenthantering och digitala samarbetsplattformar. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av utredningsarbete, projekt och processledning.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga samt ett serviceorienterat förhållningssätt. Vi vill att du är en person som med engagemang och drivkraft tar dina frågor framåt, har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer och gärna delar med dig av din kunskap för att lyfta både kollegor och verksamhet.
Utöver din kommunikativa färdighet har du goda kunskaper i det svenska språket som gör att du besitter stor förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift.
För dig är det också viktigt att ha ordning och reda och du trivs i en administrativ roll där du får ta ansvar för din uppgift samt själv strukturera, prioritera och driva ditt arbete både enskilt och i samverkan med andra.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: AKV
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Kultur och fritid Kontakt
Gunnar Kallin, Akavia 072-1465712 Jobbnummer
9966797