Nämndsekreterare till Kultur- och fritidsförvaltningen
2026-02-05
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter.
Syftet är att skapa livskvalitet för invånarna och göra Sundsvall till en attraktiv kommun att bo, studera och arbeta i samt besöka. Detta genom egen verksamhet inom områdena idrott, friluftsliv, fritid, kultur, museum och bibliotek samt genom bidrag till föreningar och studieförbund. Nämnden har i sitt grunduppdrag även kommunens operativa trygghetsarbete, arbetet med ungdomsdemokrati, konsument-, energi-, budget- och skuldrådgivning samt handläggning av lotteritillstånd.
Förvaltningen består av ca 300 medarbetare, därutöver finns ca 150 timanställda. Vi behöver nu rekrytera en nämndsekreterare. Arbetsplatsen finns på staben, som har sitt kontor i Kulturmagasinet i centrala Sundsvall. Staben är en liten grupp på för närvarande sex personer som jobbar nära tillsammans trots väldigt olika arbetsuppgifter.
Vill du ha ett kvalificerat, varierat och spännande uppdrag där du både arbetar nära den politiska organisationen och har möjlighet att utveckla ärendehanteringsprocessen? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Så här bidrar du i rollen som nämndsekreterare
Som nämndsekreterare får du en nyckelroll i att stödja nämndens arbete samtidigt som du bidrar med att utveckla den demokratiska beslutsprocessen. Du samordnar nämndens arbete och är ett kvalificerat stöd till både tjänstepersoner och förtroendevalda. Ditt uppdrag är att säkerställa en rättssäker, strukturerad och effektiv ärende- och beslutsprocess. Du ansvarar bland annat för att samordna nämndens ärendehantering, deltar i beredningsmöten, skriver protokoll och kvalitetssäkrar beslutsunderlag.
Som nämndsekreterare hos oss kommer du att arbeta i team med förvaltningens registrator och i nära samarbete med övriga kollegor på förvaltningskontoret.
Eftersom staben är en liten grupp kommer nämndsekreteraruppdraget att kompletteras med andra arbetsuppgifter, vilka kan variera över tid. För närvarande har vi exempelvis behov av att förstärka vår kris- och beredskapsorganisation.
Din kompetens och erfarenhet
Du har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom juridik, statsvetenskap eller liknande som bedöms relevant för tjänsten. Du kan uttrycka dig utmärkt i det svenska språket både i tal och skrift. Vidare besitter du en hög digital kompetens, inklusive erfarenhet av verksamhetssystem, dokumenthantering, statistikverktyg och digitala samarbetsplattformar.
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller en annan roll som givit dig erfarenhet av offentlig förvaltning.
• Tidigare erfarenhet av digital ärendehantering och sammanträdesteknik.
• Kunskaper inom dokumenthantering, arkivfrågor eller öppna data. Har du dessutom arbetat med att bygga upp och förbättra strukturer och arbetssätt är det en fördel.
• Erfarenhet av informationsförvaltning eller av att göra konsekvensbedömningar.
• Erfarenhet av utredningsarbete, att leda projekt och/eller processer.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga samt ett serviceorienterat förhållningssätt. Vi vill att du är en person som med engagemang och drivkraft tar dina frågor framåt, har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer och gärna delar med dig av din kunskap för att lyfta både kollegor och verksamhet.
Utöver din kommunikativa färdighet har du goda kunskaper i det svenska språket som gör att du besitter stor förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift.
För dig är det också viktigt att ha ordning och reda och du trivs i en administrativ roll där du får ta ansvar för din uppgift samt själv strukturera, prioritera och driva ditt arbete både enskilt och i samverkan med andra.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
