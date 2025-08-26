Nämndsekreterare till enheten för politisk beredning och samordning
Kommunledningskansliet är en avdelning med centrala funktioner i Nyköpings kommun som på olika sätt stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder kring styrning, beslutsfattande och administration. Avdelningen har ca 50 medarbetare varav enheten för politisk beredning och samordning består av 15 personer.
Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge ärendehanteringsstöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning och de politiska verksamhetsnämnderna samt åt tjänsteorganisationen. Inom enheten finns ytterligare tre kollegor som arbetar med liknande arbetsuppgifter, i roller som nämndsekreterare och kommunsekreterare.
Vi söker en nämndsekreterare som vill vara en del av enheten politisk beredning och samordning. Uppdraget som nämndsekreterare är brett och du bidrar till att de förtroendevalda politikerna i Nyköpings kommun får det stöd som behövs för att fatta korrekta och välgrundade beslut.
Du medverkar i beslutsprocessen för ett antal politiska instanser såsom nämnder och utskott, och samverkar främst med andra sekreterare, sakkunniga och förtroendevalda. I rollen har du i uppdrag att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån kommunalrättsliga och styrmodellsmässiga aspekter samt formalia. Du ansvarar för att kallelse till sammanträden tas fram, är ordförandes stöd under sammanträden gällande mötesformalia och upprättar protokoll, samt hanterar administrativa moment i beredningsprocessen. Du kan även komma att delta vid politiska sammanträden som webbsänds på kommunens externa webb.
Du ger stöd, och i vissa fall utbildar, andra tjänstepersoner och förtroendevalda kring ärendeprocessen och nämndadministrationen, samt de regler som gäller kring detta. Du deltar i övergripande utvecklingsarbete i syfte att t.ex. effektivisera och digitalisera nämndprocessen, och kan i vissa fall komma att samordna vissa utvecklingsarbeten mer på egen hand beroende på egenskaper och erfarenheter.
I rollen ingår även handläggning av vissa ärenden åt kommunstyrelsen, t.ex. att ta fram förslag till svar på skrivelser och motioner.
Arbetet är omväxlande med, i perioder, högt tempo och innebär många kontakter, såväl inom kommunen som externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning med inriktning statsvetenskap, juridik eller inom annat samhällsvetenskapligt område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• goda kunskaper om kommunalt beslutsfattande och offentlig förvaltning
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt en god stilistisk förmåga
Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation, främst kommun, är meriterande.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och noggrann. Det är viktigt att du kan ha ett övergripande perspektiv samtidigt som du är noga med detaljer och formalia.
Vi vill att du är flexibel och lyhörd med god kommunikativ förmåga, samt kan skapa dig förståelse för politiska processer.
Du behöver kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och prioritera i ditt arbete, ibland med kort framförhållning. Du är en skicklig samordnare och kan hantera parallella uppdrag. Du är strukturerad och visar stor administrativ skicklighet.
Du trivs med att arbeta i en miljö där utveckling pågår och förutsättningarna kan förändras, samtidigt som du också trivs med vissa rutinartade arbetsuppgifter.
Provanställning kan komma att vara aktuellt första 6 månaderna.
Arbetsprov och arbetspsykologiska tester kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
