Nämndsekreterare till Barn-och utbildningsförvaltningen
2026-04-25
Vi på barn- och utbildningsförvaltningen söker nu efter en engagerad och strukturerad nämndsekreterare. Vi brinner för att lägga grunden för barn och elevers livslånga lärande, och din kompetens är en viktig del i det arbetet. Du kommer att tillhöra den centrala kvalitets- och utvecklingsavdelningen som på olika sätt stödjer verksamheten i kvalitetsarbete. Du har din arbetsplats i Stadshuset. Trivs du i en miljö som präglas av målfokus, engagemang och samarbete så har du hittat rätt!
Arbetsuppgifter
Nämndsekreteraruppdraget innebär ett ansvar för administrationen av den politiska beslutsprocessen på förvaltningen. Det innebär bland annat att du utreder och förbereder olika ärenden, sammanställer kallelser, deltar vid sammanträden och arbetar fram protokoll. Du ger stöd till tjänstepersoner och nämndens politiker. Du har också ett övergripande ansvar för det administrativa årshjulet, kalendarium samt säkerställer att internkommunikationen i olika ärendehanteringar sköts på ett korrekt sätt.
Uppdraget som nämndsekreterare kompletteras med andra uppdrag som beroende på kompetens kan innebära exempelvis administrativa uppgifter och utredningsarbete som stödjer både nämndens och kontorets verksamhet och mål. I din roll ingår även registratoruppgifter samt arkivering.
Arbetet på förvaltningen styrs av lagstiftning och kommunala styrdokument, och vi ser gärna att du tillsammans med kvalitet- och utvecklingschef kan stödja förvaltningen i juridiska frågor som exempelvis rör dokumenthantering och GDPR.
Vi är måna om att du ska få en bra introduktion hos oss. I de uppgifter som rör den politiska hanteringen kommer du att få en introduktion av den erfarna medarbetare som idag har de arbetsuppgifterna. En trappa ner från oss har vi också Kommunledningskontorets kanslienhet som har bred kompetens inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen har eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller juridik, alternativt har du för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet.
Vi ser gärna att du har arbetat inom offentlig sektor och är bekant med den lagstiftning som är utgångspunkten för vårt verksamhetsområde till exempel kommunallag, förvaltningslag samt offentlighets- och sekretesslag. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av utredningsuppdrag inom offentlig sektor, gärna mot skola och förskola.
Då arbetet innebär att behandla och producera formella texter är det av stor vikt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har god datorvana, digital kompetens och är van Office-användare.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, med förmåga att planera och organisera ditt arbete samt hålla deadlines. Du är analytisk och kan sätta dig in i komplex information och göra välgrundade bedömningar.
Vidare är du samarbetsorienterad, arbetar prestigelöst och bidrar till ett gott samarbete med både tjänstepersoner och förtroendevalda. Du är även stabil och hanterar pressade situationer på ett professionellt och lugnt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320961".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
571 80 NÄSSJÖ
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Håkan Yngvesson hakan.yngvesson@nassjo.se 0380 - 517222
