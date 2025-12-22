Nämndsekreterare till barn- och utbildningsförvaltningen
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du arbeta i en samordnande roll i den lokala demokratin och vara ett viktigt stöd för både tjänstemän och politiker? Nu söker vi dig som vill arbeta som nämndsekreterare. Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare har du bland annat ansvar för administrationen i nämndprocessen och ser till att handlingar och sammanträden hanteras på ett korrekt och rättssäkert sätt och håller en hög kvalitet. Du ansvarar för att förbereda, genomföra och efterarbeta nämndens och beredningsutskottens sammanträden. Du är en viktig kontaktperson mellan politiker, chefer, handläggare och andra delar av organisationen, där ditt stöd och service är av avgörande betydelse.
I teamet kommer du att vara en av två nämndsekreterare och i arbetsgruppen ingår även registratorer, strateger och handläggare. Enheten har ett stort utvecklingsfokus där varje medarbetare är med och bidrar till att våra gemensamma processer förbättras. Som nämndsekreterare deltar du i enhetens, förvaltningens och stadens utvecklingsarbete kopplat till ärendehantering. Som nämndsekreterare ingår du även i ett nätverk med andra nämndsekreterare och registratorer inom Västerås stad där ni får utbyta er kompetens inom staden.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning eller liknande. Alternativt har du gedigen erfarenhet som nämndsekreterare. Du har kunskap om politiskt styrda organisationer. Har du dessutom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en politiskt styrd organisation, är det ett plus. Har du juridiska kunskaper inom de lagar som reglerar offentlig verksamhet är det också meriterande. Vi tror att du har ett intresse för offentlig förvaltning och en vilja att bidra till en rättssäker och effektiv beslutsprocess. Du är serviceinriktad och tycker om att ge stöd och hjälp till andra. Du uttrycker dig väl i svenska språket i tal och skrift, kommunicerar på ett tydligt sätt och har god IT-kompetens. Värdefulla egenskaper hos dig är att du är driven, kan strukturera ditt arbete på ett noggrant och effektivt sätt och tycker om att jobba under eget ansvar. Samtidigt trivs du att jobba tillsammans med andra. Här ställer vi upp för varandra och samarbetar för att skapa en öppen och utvecklande arbetsplats.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 15 medarbetare. Vi arbetar i ett öppet och prestigelöst klimat där vi hjälper varandra och jobbar tillsammans. Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad är de tre pedagogiska nämndernas gemensamma förvaltning. Förvaltningen har ett brett fokusområde som sträcker sig mellan förskola och vuxenutbildning. Du kommer att tillhöra nämnd- och myndighetsenheten där arbetet mellan verksamhet och politik samordnas. Ett av enhetens uppdrag är att se till att beredningen av ärenden och nämndernas sammanträden håller en bra kvalitet och hög rättssäkerhet. För att det ska vara möjligt arbetar enheten tillsammans med den övriga organisationen för att skapa professionella beslutsunderlag till nämnderna och bra handläggningsprocesser inom förvaltningen, där du har en central roll.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs gärna mer om oss på: http://www.vasteras.se/barnochutbildningsforvaltningen
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig informationVi finns tillgängliga för frågor från om med v. 2 och vi planerar intervjuer v. 4.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
