Nämndsekreterare till avdelningen för kansli
2025-11-17
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Har du ett starkt samhällsintresse och ett fokus på lokal demokrati, som du kan kombinera med service och struktur? Tar du gärna eget ansvar och ser till att skapa lösningar som gör skillnad - både för människor och för organisationen? Då kan du vara den vi söker till vår avdelning för kansli!
Avdelningen för kansli har till uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens helhetsperspektiv stödja nämnder, förvaltningar och de kommunala bolagen. Här finns kommunens samlade resurser för bland annat nämndadministration, registratur, stadsarkiv och juridik till kommunens nämnder och förvaltningar.Vi är cirka 80 medarbetare och vi arbetar i moderna lokaler i Uppsala kommuns stadshus precis intill centralstationen i Uppsala centrum. Vi erbjuder dig ett lärorikt och mångsidigt arbete på en arbetsplats där vi stöttar varandra i stort och smått samtidigt som vi drivs av kontinuerlig utveckling och förbättring. Tillsammans med kompetenta och ansvarstagande kollegor blir du en viktig del i nämndsekretariatets arbete. Vi gör verksamheten bättre varje dag med engagemang, glädje och vilja framåt.
I Uppsala kommun är nämndprocessen till största del digital och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiviteten och kvalitetssäkringen. Tillsammans med dina kollegor inom enheten, avdelningen för kansli och i kommunen deltar du i det fortlöpande arbetet med att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt. Tjänstgöring sker i huvudsak på kontorstid men kvällstjänstgöring förekommer.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare kommer du att ansvara för att nämndprocessen inom äldrenämnden och omsorgsnämnden är effektiv, kvalitetssäkrad och rättssäker. Det gör du bland annat genom kvalitetsäkring av beslutsunderlag, koordinering av ärenden och praktisk planering av nämndernas sammanträden, liksom att föra protokoll och ansvara för eventuellt efterarbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med såväl förtroendevalda som tjänstepersoner och ha kontakter med allmänheten. Du förväntas ge råd och stöd i nämndformalia, arvodeshantering och andra frågor, liksom att bidra i utvecklingen av Uppsala kommuns centrala nämndsekretariat.Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets-/högskoleexamen med inriktning mot offentlig förvaltning och statsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Arbetet kräver att du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Vi ser också att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda it-kunskaper.
Har du erfarenhet av arbete som nämndsekreterare ses det som meriterande. Erfarenhet av administrativt arbete inom vård- och omsorgsområdet samt vana att arbeta i digitala ärendehanteringssystem, såsom Public 360 är också meriterande. Det är även en fördel om du har kunskaper om kommunal- och förvaltningslagen samt inom offentlighets- och sekretesslagen.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat. Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Dessutom planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sara-Carin Öhman, enhetschef, 018-727 37 17.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Kommunal, 010-442 82 10Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
