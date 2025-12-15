Nämndsekreterare till arbetsmarknadsförvaltningen
2025-12-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Vi söker en nämndsekreterare som vill bidra till struktur, kvalitet och rättssäkerhet i nämndens arbete.
Välkommen till oss
På enheten för kunskapsstöd och utveckling är vi runt 15 medarbetare i rollerna utredare, samordnare och strateger. Vi arbetar med att stödja nämnden och förvaltningen med beslutsunderlag i form av utredningar och utvärderingar för förvaltningens centrala uppdrag inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Vi arbetar strategiskt med flera av stadens gemensamma uppdrag, som exempelvis mänskliga rättigheter, kvalitet, trygghet och säkerhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
stimulerande arbetsuppgifter och ett brett nätverk inom Stockholms stad
en god arbetsmiljö och goda möjligheter till kompetensutveckling
en aktivitetsbaserad arbetsplats vid Globen, nära tunnelbana och tvärbana
flextid
friskvårdsbidrag
möjlighet till semesterväxling, vilket innebär fem eller sex extra semesterdagar.
En hälsning från din framtida chef
Hej, Linda Truvered heter jag och jag är chef för enheten. För mig är det viktigt med delaktighet, öppenhet och gemensamt lärande för att nå god kvalitet och en god arbetsmiljö. Du blir del av en arbetsgrupp med många engagerade kollegor.
Din roll
Som nämndsekreterare på arbetsmarknadsförvaltningen är du navet i nämndprocessen och stöd till våra politiska företrädare, förvaltningsledning och handläggare i relaterade frågor. Du ansvarar även för att förbereda möten med arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinderfrågor och deltar i och för protokoll för rådets möten.
Dina arbetsuppgifter innebär främst att
samordna nämndens ärenden och administration; planera möten, skicka kallelser och handlingar samt skriva protokoll
introducera och stötta förtroendevalda i praktiska frågor kring nämnduppdraget
skriva tjänsteutlåtanden, ta fram underlag såsom utredningar till nämnden och svara på remisser, i samverkan med utredarna på enheten
stötta och utbilda medarbetare och chefer i ärendehantering, att skriva beslutsunderlag till nämnden samt att skriva och granska tjänsteutlåtanden i ärende- och dokumenthanteringssystem Platina (kallat eDok i staden)
samordna utveckling av nämndprocesser och uppdatera förvaltningens delegationsordning.
Ditt arbete styrs av nämndprocessen, vilket innebär att du ofta arbetar mot någon form av deadline. Cirka 1-2 gånger i månaden arbetar du kvällstid i samband med nämndsammanträden och funktionshinderrådets möten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk examen som är relevant för tjänsten såsom offentlig förvaltning och statsvetenskap
god kunskap om lagar och regler som styr kommunalt beslutsfattande, exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen, regelverket om offentlighet och sekretess samt GDPR
arbetat som nämndsekreterare eller motsvarande inom offentlig förvaltning
arbetat med att ta fram underlag inför beslut i offentlig verksamhet
vana att arbeta i Officepaketet och i digitala ärendehanteringssystem
god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har arbetat
med dokument- och ärendehanteringssystemet Platina (kallat eDok i staden).
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad och ha en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar tydligt och stämmer av att budskapet når fram. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, självgående och noggrann. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Observera att i tjänsten ingår kvällsarbete 1-2 gånger i månaden.
Här kan du läsa mer om
arbetsmarknadsförvaltningen
våra förmåner
hur det är att vara en del av Stockholms stad
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
