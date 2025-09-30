Nämndsekreterare och verksamhetsutvecklare - Vikariat
Håbo Kommun / Administratörsjobb / Håbo Visa alla administratörsjobb i Håbo
2025-09-30
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheterna inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, kommunens elevhälsoenhet samt gymnasie- och vuxenutbildning.
Med glädje och professionellt engagemang samarbetar vi för goda relationer, möjligheter och utvecklande lärmiljöer för barn och elever och för dig som medarbetare. Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare arbetar du nära förvaltningens ledningsgrupp och ansvarar, tillsammans med övriga medarbetare inom administrationen, för att förvalta och utveckla dokument-, informations- och ärendehantering i nämndens verksamheter på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Du kommer ha en central roll som innebär många kontaktytor med nämndens ledamöter, förvaltningens medarbetare och i nätverk med andra förvaltningars nämndsekreterare och kommunsekreterare. Du ansvarar för processer och rutiner kring den politiska nämndens arbete. Det innebär att du deltar i sammanträden och ansvarar för förberedelser och efterarbete till dessa. Du är nämndens arkivredogörare och registeransvarig. Tillsammans med övriga medarbetare inom barn- och utbildningskontoret arbetar du med kvalitet och effektivitet inom ärendehanteringen - allt från registrering till arkivering. Du bistår förvaltningen med stöd i frågor som gäller ärende-, informationshantering och nämndadministration samt deltar i arbetet med att utveckla digitala arbetsflöden i vårt ärende- och dokumenthanteringssystem, Ciceron. Avdelningen driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete i riktning mot digital ärendehantering. Arbetet innefattar även visst arbete med registrering och posthantering. Arbetet är varierande och självständigt och förutsätter flexibilitet samt förmåga att ta egna initiativ.
Du kommer också att ingå i förvaltningens utökade ledningsgrupp med ansvar jämförbara med en verksamhetsutvecklare. Dessa arbetsuppgifter omfattar bland annat uppdatering och uppföljning av förvaltningens verksamhetsöversikt och årshjul samt att stödja i arbetet med processer och styrande dokument.
Tjänsten innefattar även arbete med personuppgiftsbehandling, GDPR och sekretess. Kvalifikationer
Du har en högskoleexamen som samhällsvetare, statsvetare, systemvetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i kommunallag, förvaltningslag, offentlighet och sekretesslag samt GDPR och du har dokumenterad erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt mycket god datorvana. Du har också erfarenhet av att arbeta i digitala ärende- och dokumenthanteringssystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.
Det är också meriterande med erfarenhet av arbete i rollen som verksamhetsutvecklare eller likvärdiga arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
Du är noggrann, strukturerad och flexibel. Vi söker dig som har en förmåga att arbeta med både korta och långa tidsramar. Du kan möta människor på ett professionellt sätt och har en känsla för service. Detta är en intressant och bred roll som ger dig insyn i verksamheten på övergripande och detaljnivå.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Daniel Håkansson 017152500 Jobbnummer
9532490