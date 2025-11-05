Nämndsekreterarare till Sveriges största förvaltning för funktionsstöd
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-11-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Nu letar vi efter dig som vill arbeta som nämndsekreterare i Sveriges största förvaltning för funktionsstöd! Vi behöver dig som vill vara med och utveckla vårt arbetssätt för att skapa gemensamma, moderna och ändamålsenliga processer som stärker vårt demokratiska uppdrag.
Varmt välkommen till oss!
Du blir en av två nämndsekreterare där du ansvarar för utskott och råd, medan din kollega ansvarar för nämnden. Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga nämndsekreteraruppgifter som rådgivning vid ärendeberedning, granskning av beslutsunderlag, utskick av kallelser och dagordningar, sammanställning av handlingar samt protokollföring vid sammanträden.
I ditt uppdrag ingår att planera och bevaka att ärenden kommer till nämnden/utskottet/rådet samt ansvara för kvalitet och rättssäkerhet i berednings- och beslutsprocess och på sammanträden. Du kvalitetsgranskar handlingar inför varje sammanträde och ger återkoppling till handläggare och chefer, skriver protokoll och expedierar beslut samt sköter övrig administration kring nämnden/utskottet/rådet.
Som nämndsekreterare förväntas du vara med och utveckla och förbättra ärendehanteringen på förvaltningen genom ett ständigt arbete med förenklingar, effektiviseringar och ökad kvalitet. Du har ett nära samarbete med utvecklingsledare för ärendehantering, socialrättsjurist och förvaltningsjurist. Du bevakar nämndadministrativa frågor och deltar i nätverk för nämndsekreterare samt håller i utbildningar och informationsinsatser. Arbetet innebär både rutinmässiga och mer komplexa uppgifter och innefattar ett högt tempo med krav på hög kvalitet.
Tjänsten är placerad på enheten för Kommunikation och stab, där vi samlat kompetens inom nämnd, juridik, registratur, arkiv, informationssäkerhet, dataskydd och kommunikation. Vi har en välkomnande och trevlig arbetsplats på Selma Lagerlöfs torg med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi erbjuder flexibel arbetstid och arbetsplats samt eftersträvar en balans mellan arbete och fritid. Det innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi har ett tydligt ledarskap som grundar sig i Göteborgs Stads förhållningssätt; vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Du har en god förmåga att uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift.
Du har goda kunskaper om kommunallagen, förvaltningslagen och om de lagar och förordningar som styr myndigheters arbete med allmänna handlingar. Vi vill helst att du har minst ett års arbetslivserfarenhet som nämndsekreterare eller motsvarande samt har en god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har god datorvana och det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta med Ciceron DoÄ.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. I ditt arbete utgår du från de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jenny Björkman, Enhetschef jenny.bjorkman@funktionsstod.goteborg.se 031-3657929 Jobbnummer
9590883