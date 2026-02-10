Nämndemansgården, Idagården söker behandlingsassistenter / socialpedagoger
Nämndemansgården i Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Enköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Enköping
2026-02-10
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nämndemansgården i Sverige AB i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Stockholm
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Idagården är ett lantligt beläget HVB som arbetar med behandling för unga män i åldrarna 16-21 år och har plats för 8 klienter. Idagården arbetar med missbruksproblematik men även viss kriminell belastning samt NPF diagnoser. Boendet arbetar med behandling dagtid och lägger stor vikt vid fysisk aktivitet, kost och sömn. Behandlingen inspireras av 12-steg och har inslag flertalet metoder.
Arbetsuppgifterna varierar mellan att vara boendestödjare till att ansvara för vissa delar i behandlingsinnehållet. Att stödja ungdomarna i deras vardag med ruiner och vara en trygg vuxen i deras resa mot förändring.
Dokumentation är även en del av det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har körkort. Vi hoppas att du har en utbildning eller studerar, exempelvis socialpedagog, behandlingspedagog, behandlingsassistent eller alkohol-och drogterapeut. Grunden bör vara 2-årig eftergymnasial utbildning, antingen fullgjord eller pågående.
Personlig lämplighet är utgångspunkten, tidigare erfarenhet och egna livserfarenheter kan vara meriterande. Metodutbildningar kan även vara meriterande.
Som timanställd arbetar man företrädelsevis kvällar samt helger men även längre dygnspass.
Blir det aktuellt med intervju ser vi att du tar med dig ett utdrag ur belastningsregistret! Fungerar även med digitalt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Via mail
E-post: katarina.krusell@namndemansgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan behandlingsassistent". Arbetsgivare Nämndemansgården i Sverige AB
(org.nr 556699-7937)
Simtuna Södervad 10 (visa karta
)
749 71 FJÄRDHUNDRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Idagården Jobbnummer
9734905