Nämnd sekreterare till kommun i region Malmö

2025-11-04
Malmö Personal arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, Search och Headhunting samt Karriärändring. Malmö Personal arbetar även med dotterföretagen minEgentid och Dental Personal.Vi utgår från våra kontor i Malmö och HelsingborgMalmö Personal erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av personal.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha en central roll i det demokratiska arbetet och bidra till att våra politiska beslutsprocesser fungerar smidigt och rättssäkert. Som nämndsekreterare blir du en viktig länk mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare.
Om uppdraget
Som nämndsekreterare ansvarar du för det administrativa och praktiska arbetet kring politiska sammanträden. Det innebär bland annat att du förbereder möten genom att kvalitetssäkra beslutsunderlag och publicera handlingar för mötesdeltagare och allmänhet. Under sammanträden fungerar du som sekreterare och ansvarar därefter för att protokoll justeras, anslås och expedieras enligt gällande regler. Arbetet kräver noggrannhet, analytisk förmåga och god känsla för service. Du behöver kunna arbeta självständigt men också ha en mycket god samarbetsförmåga, eftersom rollen innebär många kontakter med både kollegor och politiker. Dina arbetsuppgifter
I rollen som nämndsekreterare ingår bland annat att:
• Hantera och registrera handlingar i dokument- och ärendehanteringssystem
• Skicka kallelser till beredningar och nämndsammanträden
• Ge administrativt stöd och service till personal och förtroendevalda
• Vara sekreterare vid möten och ansvara för protokollföring
• Expediera och publicera beslut och protokoll

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen eller annan relevant utbildning - Minst två års erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller liknande roll inom offentlig sektor.
• God erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem
• Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt i tal och skrift på svenska.
Det är ett krav att du har arbetat i en politiskt styrd organisation och har kunskap om kommunal beslutsprocess.
Vi söker nu dig som vill axla konsultrollen med omgående tillträde under minst 3 månader
Anställningsformer: Anställd hos Malmö Personal eller inhyrd som underkonsult dvs. att du fakturerar överenskommet arvode
