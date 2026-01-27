Nagelterapeut sökes - 4Ever Young Beauty (Stockholm)

LQ Beauty & Trading AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-01-27


4Ever Young Beauty söker en nagelterapeut till vår salong i Stockholm.
Arbetet sker i en professionell miljö med etablerad kundkrets.
Arbetsuppgifterna omfattar gelnaglar, nagelförstärkning, förlängning samt manikyr och pedikyr.
Tjänsten passar dig som har tidigare erfarenhet och kan arbeta självständigt som nagelterapeut.
Ansökan skickas med kort beskrivning av din erfarenhet.
Gärna bilder eller länk till tidigare arbeten.
Ansökan skickas till: linndq.bt@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: linndq.bt@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
LQ Beauty & Trading AB (org.nr 559275-4625)
Hälsingegatan 12 (visa karta)
113 23  STOCKHOLM

Arbetsplats
4ever Young Beauty

Jobbnummer
9708283

