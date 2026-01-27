Nagelterapeut sökes - 4Ever Young Beauty (Stockholm)
LQ Beauty & Trading AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LQ Beauty & Trading AB i Stockholm
4Ever Young Beauty söker en nagelterapeut till vår salong i Stockholm.
Arbetet sker i en professionell miljö med etablerad kundkrets.
Arbetsuppgifterna omfattar gelnaglar, nagelförstärkning, förlängning samt manikyr och pedikyr.
Tjänsten passar dig som har tidigare erfarenhet och kan arbeta självständigt som nagelterapeut.
Ansökan skickas med kort beskrivning av din erfarenhet.
Gärna bilder eller länk till tidigare arbeten.
Ansökan skickas till: linndq.bt@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: linndq.bt@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LQ Beauty & Trading AB
(org.nr 559275-4625)
Hälsingegatan 12 (visa karta
)
113 23 STOCKHOLM Arbetsplats
4ever Young Beauty Jobbnummer
9708283