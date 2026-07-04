Nagelterapeut och Fransstylist - Stockholm
H&N Beautycare AB / Hälsojobb / Sundbyberg Visa alla hälsojobb i Sundbyberg
2026-07-04
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H&N Beautycare är en kedja av skönhetssalonger i Stockholm (grundades 2016). Salonger är i en modern inredningsdesign. Vi lägger stor fokus på produkter av högsta kvalitet och professionella tjänster till våra kunder.
Arbetsplatsen: Odengatan 42, 113 52 Stockholm eller Sundbybergs Torg 1, 172 67 Sundbyberg H&N Beautycare är en kedja av skönhetssalonger i Stockholm (grundades 2016). Salonger är i en modern inredningsdesign. Vi lägger stor fokus på produkter av högsta kvalitet och professionella tjänster till våra kunder. H&N Beautycare AB är en kedja av skönhetssalonger i Stockholm (grundades 2016). Salonger är i en modern inredningsdesign. Vi lägger stor fokus på produkter av högsta kvalitet och professionella tjänster till våra kunder.
Vi söker en erfaren nageltekolog och fransstylish på heltid som kan jobba inom nagelförlängning med gelé. Du ska också kunna göra manikyr och pedikyr/fotvård. Vi söker även frans stylister som kunna göra ögonfransförlängning (singel och volym fransar)
Beskrivning av kvalifikationer:
• Erfarenhet inom yrket
• Kan tala svenska, engelska och vietnamesiska
• är ansvarsfull, har positiv inställning och tycker om att möta kunder
Arbetsplats: Odengatan 42, 113 52 Stockholm och Sundbyberg
Varaktighet, arbetstid
Tillsvidareanställning
Arbetstid: vardagar och helgerPubliceringsdatum2026-07-04Ersättning
Fast månads eller timlönSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026/09/15
Ansökan kan skickas till e-postadress: Hanna.nguyen@green-salon.se
sökord: nagelbehandlare, nagelterapeut, nagelteknolog, frans-stylist, fransstylist, ögonfransbyggare, Frans- och brynstylist, #jobbjustnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: hanna.nguyen@green-salon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nageltenolog, fransstylist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H&N Beautycare AB
(org.nr 559059-3744)
Bangatan 5 (visa karta
)
172 76 SUNDBYBERG Kontakt
Hanna Nguyen hanna.nguyen@green-salon.se 0735280330 Jobbnummer
9992549