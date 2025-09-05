Nagelterapeut med erfarenhet av manikyr/pedikyr
2025-09-05
Nagelterapeut/Pedikyrspecialist sökes till Miimo Beauty Clinic i Malmö
Vi söker dig som brinner för skönhet, service och kundvård!
I vår salong erbjuder vi ett brett utbud av behandlingar, och nu vill vi utöka teamet med en nagelterapeut/pedikyrspecialist.
Vi söker dig som:
Är utbildad och certifierad nagelteknolog
Har erfarenhet av manikyr,pedikyr,gel och design.
Är serviceinriktad,noggrann och har känsla för detaljer.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Behärskar svenska eller engelska i tal.
Vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas inom skönhetsbranschen.
Flexibla arbetstider och ett härligt arbetsklimat.
En modern och trivsam arbetsplats mitt i Malmö
Konkurrenskraftig lön eller hyra beroende på upplägg.
Omfattning: Heltid/deltid- enligt överenskommelse.
Start: Enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Skicka din ansöka till ayse00952020@icloud.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: ayse00952020@icloud.com
Arbetsgivare: Alwaqa, Hussen
Föreningsgatan 77 A
)
212 14 MALMÖ Arbetsplats
