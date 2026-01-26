Nagelterapeut , hud och spa terapeut , fransstylist
2026-01-26
Nagelterapeut / Skönhetsterapeut sökes till Nailbar - Överby Köpcentrum, TrollhättanPubliceringsdatum2026-01-26Om företaget
Nailbar är en väletablerad salong som har funnits i över 10 år på Överby Köpcentrum i Trollhättan. Vi har en stor och lojal kundkrets, och erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom naglar, pedikyr, fransar. Vi har även Asiat hårspa. Vi har utvecklats och vuxit varje år - och nu söker vi nya kollegor som vill vara med och stärka vårt team ytterligare.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en till två medarbetare med erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Naglar (manikyr, gelé, akryl, gellack)
Pedikyr
Fransförlängning och lash lift
Hudvård eller ansiktsbehandlingar
Du behöver inte kunna alla områden, men ju fler erfarenheter du har inom skönhetsbranschen, desto större är chansen att få jobbet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet eller utbildning inom något av ovanstående områden
Är serviceinriktad, noggrann och har ett öga för detaljer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikationsförmåga och ett positivt bemötande mot kunder
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Vi erbjuder
En trivsam och modern arbetsmiljö
En stabil kundkrets och återkommande kunder
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning inom skönhetsbranschen
Trevliga och stöttande kollegor
Plats
Nailbar
Etagehuset, andra plan - Överby Köpcentrum
Trollhättan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
via mailet
E-post: nailbaroverby@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "söker jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiorna AB
(org.nr 559069-2017)
Ladugårdsvägen 14 (visa karta
)
461 70 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9703150