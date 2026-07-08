Nagelteknolog-Nageltherapeut sökes prov anställning eller tillsvidare
NailTemple Spa&Beauty AB / Hälsojobb / Södertälje Visa alla hälsojobb i Södertälje
2026-07-08
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Vi söker nagelteknologer!
Är du passionerad för naglar, skönhet och kundservice?
Vi söker kreativa och noggranna nagelteknologer som vill bli en del av vårt team!
Vi söker dig som:
Är utbildad nagelteknolog
Har känsla för detaljer och design
Är serviceinriktad och positiv
Kan arbeta självständigt och i team
Erfarenhet är meriterande men inte ett kravPubliceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Gelé och manikyrbehandlingar, Pedikyrbehandlingar
Nageldesign och nail art
Hygien och skötsel av arbetsplatsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: vipnail2spa@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "nagelteknolog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NailTemple Spa&Beauty AB
(org.nr 559171-3986)
Storgatan 17 (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9997516