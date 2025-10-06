Nagelteknolog sökes till Göteborg / Nails Technician toGöteborg
2025-10-06
(Eftersom många nagelteknologer är av vietnamesisk härkomst så har vi valt att annonsera även på vietnamesiska för att nå ut till flera. Annonstexten på vietnamesiska finns längre ned på sidan)
Svenska
Vi på HQD Aktiebolag söker nu en nagelteknolog för att förstärka vårt team. Tjänsten är placerad på Salongen Heaven Nails i Göteborg.
Är du en erfaren nagelteknolog, eller nyutbildad som gärna vill växa med oss? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som nagelteknolog arbetar du mestadels direkt mot kund, ibland tillsammans med övriga kollegor för att tillsammans skapa en unik upplevelse som våra kunder förtjänar. Du arbetar med akryl eller gelé.Kravprofil för detta jobb
Utbildad nagelteknolog (meriterande om du har flera års erfarenhet inom skönhetsbranschen)
Flexibel med arbetstider
Serviceminded
Utöver ovanstående krav, så värdesätter vi om du talar svenska, engelska och/eller vietnamesiska.Om tjänsten
Tjänsen avser en tillsvidareanställning på heltid (40 timmar / vecka). Provanställning kan tillämpas. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt.
_________________________
Ting Vit
Công ty HQD Aktiebolag hin ang tìm mt th nail cng c i ng. Ni làm vic là Heaven Nails Göteborg.
Bn ang là mt th nail có kinh nghim? hay mi vào ngh và mun phát trin cùng chúng tôi? Vy thì bn chính là ngi chúng tôi ang tìm kim!
Thông tin v công vic
Là mt th nail bn s ch yu làm vic trc tip vi khách hàng, ôi khi s phi làm cùng vi các ng nghip khác có th to ra tri nghim c áo mà khách hàng xng áng có c khi n salon. Bn s làm vic vi acrylic (bt) hoc gel.
Yêu cu
Th nail c ào to (có cng im nu bn có nhiu nm kinh nghim trong ngành làm p)
Linh hot vi gi làm vic
Có tinh thn phc v tt
Ngoài các yêu cu trên, chúng tôi ánh giá cao nu bn nói c ting Thy in, ting Anh và/hoc ting Vit.
Thông tin v hp ng
V trí này là v trí c nh, toàn thi gian (40 gi/tun). Có th áp dng hình thc th vic nu cn thit. Chúng tôi hy vng bn có th bt u làm càng sm càng tt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: heavennailsgoteborg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heaven Nails Job". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HQD AB
(org.nr 559457-2470)
Berzeliigatan 14 (visa karta
)
412 53 GÖTEBORG Arbetsplats
Heaven Nails Kontakt
Hana Nguyenova heavennailsgoteborg@gmail.com Jobbnummer
9543086