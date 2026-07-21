Nagelteknolog & fransstylist sökes till salong i Göteborg!

Beauty West AB / Hälsojobb / Göteborg
2026-07-21


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Är du en passionerad nagelteknolog eller fransstylist som älskar skönhet, detaljer och att ge kunder det lilla extra?
Då vill vi gärna ha dig i vårt team!
Vi söker dig som:
• Är utbildad nagelteknolog eller fransstylist
• Kan arbeta med akryl/gelé och gärna shellack
• Är noggrann, serviceinriktad och driven
• Trivs i en professionell men varm salongsmiljö

Vi erbjuder:
• Arbete på en modern och väletablerad salong
• Trevligt team och härlig stämning
• Möjlighet till utveckling och flexibla tider

Salongen ligger på Västra Hamngatan i Göteborg
Skicka DM eller kontakta oss för mer info

Dela gärna eller tipsa någon som skulle passa!

Skicka ett mail med en bild + lite information om dig själv till Alexandra på Beautybokning@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
E-post: beautybokning@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beauty West AB (org.nr 556860-5793)
Västra Hamngatan 20 (visa karta)
411 17  GÖTEBORG

Jobbnummer
10008571

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