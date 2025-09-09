Nagelteknolog / Nagelterapeut sökes till Lilly Body Space i Södertälje
2025-09-09
Är du passionerad för naglar och redo att ta nästa steg i din karriär?
Vi på Lilly Body Space i Södertälje söker en driven och kreativ nagelteknolog/nagelterapeut som vill utvecklas och arbeta professionellt i en inspirerande salongsmiljö.
Vi söker dig som:
Talar svenska flytande (krav).
Redan har erfarenhet av naglar, antingen som hobby eller i salong.
Är noggrann, serviceinriktad och vill bygga långsiktiga relationer med kunder.
Har en stark vilja att växa, utveckla dina färdigheter och höja nivån på ditt arbete.
Plus om du även arbetar med fransar, pedikyr, hårborttagning eller andra skönhetsbehandlingar.
Vi erbjuder:
En modern och trivsam arbetsmiljö i vår exklusiva hälso och skönhetsstudio.
Möjlighet att utvecklas inom yrket och bygga upp din egen kundkrets.
Ett välkomnande team med fokus på kvalitet, lyx och kundupplevelse.
Tillsammans bygger vi din karriär steg för steg.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med kort presentation och gärna bilder på ditt arbete till info@lillybodyspace.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: Info@lillybodyspace.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilly Body Space AB
(org.nr 559496-6607), https://share.google/X9y6UU2wylW2wlC0w Kontakt
LJILJANA ZICA 0739643115 Jobbnummer
9500926