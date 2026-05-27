Nacka musikskola söker pianopedagog för ett års vikariat 60-80%
2026-05-27
Är du en engagerad och utbildad pianopedagog som brinner för undervisning? Älskar du att inspirera elever genom musik? Är du dessutom intresserad och nyfiken på Nacka musikskola, då är det ett ypperligt tillfälle att söka denna tjänst. Vi söker just nu en vikarie på ett år, med möjlighet till förlängning. Låter det intressant? Sök redan idag!
Ditt uppdrag
Som vår lärare inom piano är du väl förtrogen med undervisning på ditt instrument. Du kommer att få undervisa både enskilt och i grupp för yngre och äldre elever. Vi söker dig som har ett stort engagemang för musik och undervisning samt ser fram emot att representera musikskolan i kommunen.
För att trivas behöver du gilla att arbeta tillsammans med ett stort, kompetent kollegium och samtidigt arbeta självständigt med att bygga upp och utveckla ditt eget ämne.
Är det är du?
För tjänsten krävs att du har högskoleutbildning/examen eller motsvarande inom musik. Piano-pedagogisk examen är mycket meriterande, likaså erfarenhet av liknande arbete inom musik och kulturskola. Kompetens av undervisning i ytterligare instrument är ett plus och kan öka möjligheten till större omfattning av tjänst. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med Word, Excel och notprogram. Likaså är B-körkort en fördel, men inget krav.
För att trivas i rollen behöver du gilla att arbeta tillsammans med ett stort, kompetent kollegium och samtidigt arbeta självständigt med att bygga upp och utveckla ditt eget ämne. Du är kreativ och van att ta egna initiativ samt lyhörd i samarbete med andra och i kontakter med anhöriga.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Dina personliga kompetenser
Relationsbyggande
Kommunikation
Samarbete
Kreativ
Vi erbjuder
Nacka kommuns musikskola erbjuder dig en kreativ, inspirerande arbetsplats med stor möjlighet till personlig utveckling och inflytande inom hela verksamheten.
Läs gärna mer om oss här.
Utdrag från Polisens belastningsregister
För den här tjänsten behöver du beställa ett utdrag från Polisens belastningsregister, blankett "Utdrag från arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg" . Den beställer du enklast här . Begär ut den redan idag digitalt så kan du uppvisa den vid intervjutillfället.
Intresserad?
Det är ett vikariat på ett år, med möjlighet till förlängning 60-80 %. Tillträde enligt överenskommelse dock senast 2026-08-10.
Arbetstid är främst eftermiddag/kväll, även helger kan förekomma.
Intervjuer kommer att ske löpande, så tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. Ansök därför så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via mail eller brev utan hänvisar till vår hemsida
Vill du veta mer om tjänsten kontakta:
Verksamhetschef Catharina Grunér Kronqvist på telefon 070-431 83 46 eller mail catharina.gruner@kronqvist@nacka.se
Biträdande verksamhetschef Aleksandar Brdarski på telefon 070-431 82 98 eller mail aleksandar.brdarski@nacka.se
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Smedjegatan 18 (visa karta
)
131 45 NACKA
Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Kultur och fritid, Nacka musikskola Kontakt
Lovisa Engdahl Nilsson lovisa.engdahl.nilsson@nacka.se 073-1518042
9931852