Mystery Shoppper sökes till besök i Falun
HS Brands Nordics AB / Marknadsföringsjobb / Falun
2026-02-22
Vill du besöka en kosmetikbutik i Falun och få betalt för att göra det?
En Mystery Shopper är som du eller jag, en vanlig person som besöker butiker, bilhandlare, kaféer med mera. Men till skillnad från en vanlig kund så har Mystery Shoppern ett uppdrag, en instruktion anpassad efter vad vår kund vill veta. Det kan vara att ta reda på vad säljarna tycker om vår kunds laptop, eller om bilhandlaren erbjuder dig en offert och kontaktar dig efter besöket, eller om en restaurang som anlitar oss följer kedjans profil och säljarna där arbetar enligt företagets utbildningar.
När ett besök är genomfört så är det Mystery Shopperns uppgift att så snart som möjligt fylla i en rapport online. Rapporten innehåller både kryssfrågor för att få fram statistik, och fritextfrågor för att få fram din upplevelse. Det är därför viktigt att du kan uttrycka dig väl skriftligt.
För de allra flesta är Mystery Shopping ett flexibelt och roligt extrajobb att ha tillsammans med ett annat jobb, eller mellan jobb, eller under studier eller efter pensionsavgång. Ersättning för uppdrag kan variera mellan allt från ca 80 kronor för små uppdrag upp till runt 1000 kronor för de större om du själv planerar när du ska utföra uppdraget. Du tackar själv ja eller nej till uppdragen i samband med att de erbjuds. Du kan även påverka vilka uppdrag du får genom att online anmäla intresse för de projekt du vill delta i. Det finns inget krav på minsta antal besök som du behöver göra. Bara att du tar ansvar för de uppdrag som du har åtagit dig.
Nu söker vi fler Mystery Shoppers för besök inom kosmetika. Vi behöver dig som vill göra ett enkelt besök i kosmetikbutiker nu i februari, och vi kommer att återkomma med erbjudanden om fler besök under våren.
Är detta är intressant för dig, så skicka en intresseanmälan till hsbrandsnordics@hsbrands.eu
. Bifoga ett kort brev och CV så att vi får veta lite mer om vem du är.
Vill du först läsa mer om Mystery Shopping så är du välkommen att kika här:https://www.blimysteryshopper.se/
HS Brands Nordics är en del av HS Brands Global, som utför projekt i hela världen. Mer om oss kan du läsa här:https://hsbrands.eu/se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
