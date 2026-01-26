Mystery Shopper sökes till uppdrag i Uppsala
2026-01-26
Vi på Remarkable söker efter dig som vill genomföra Mystery Shopping-uppdrag i Uppsala.
Arbetet är enkelt, men kräver stor noggrannhet och seriositet. Du skall agera som en vanlig kund och observera bl.a. servicebemötandet och butiken som helhet.
Att du har körkort och tillgång till bil är att rekommendera.
Ett besök, inklusive rapportering, tar ca 40 minuter.
Besöket är uppdelat i tre delar:
Anonym del (Du går in i butiken och köper en specifik produkt)
Presentation (Du presenterar dig som Mystery Shopper)
Öppen del (Du observerar och rapporterar bl.a. kampanjer, exponering mm)
Du får en skriftlig arbetsbeskrivning inför uppdraget.
Ersättningen är 190kr/timme (gäller både resa till och från butik samt tiden som spenderas i butik) och milersättning.
Alla ansökningar hanteras via hemsidan.
https://jobb.remarkable.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Detta är ett deltidsjobb.
Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB
https://jobb.remarkable.se
Uppsala University
752 36 UPPSALA
Remarkable Retail Jobbnummer
9705903