Mystery Shopper sökes till uppdrag i Strömsnäsbruk med omnejd
2026-03-10
Vi på Remarkable söker efter dig som vill genomföra Mystery Shopping uppdrag i Strömsnäsbruk och Osby.
Arbetet är enkelt, men kräver stor noggrannhet och seriositet. Du skall agera som en vanlig kund och observera bl.a. servicebemötandet och butiken som helhet.
Att du har körkort och tillgång till bil är nödvändigt.
Ett besök tar inklusive rapportering ca 40 minuter.
Besöket är uppdelat i tre delar:
Anonym del (Du går in i butiken och köper en specifik produkt)
Presentation (Du presenterar dig som Mystery Shopper)
Öppen del (Du observerar och rapporterar bl.a. kampanjer, exponering mm)
Du får onlineutbildning och skriftlig arbetsbeskrivning inför uppdraget.
Ersättningen är en fast lön för ditt distrikt och resekostnader.
Alla ansökningar hanteras via hemsidan
https://jobb.remarkable.se/
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivare Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB
https://jobb.remarkable.se
287 32 STRÖMSNÄSBRUK
