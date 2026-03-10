Mystery Shopper sökes till uppdrag i Karlstad med omnejd

Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB / Servicepersonaljobb / Karlstad
2026-03-10


Visa alla servicepersonaljobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB i Karlstad, Karlskoga, Örebro, Lidköping, Skövde eller i hela Sverige

Vi på Remarkable söker efter dig som vill genomföra Mystery Shopping-uppdrag i Karlstad med omnejd.
Arbetet är enkelt, men kräver stor noggrannhet och seriositet. Du skall agera som en vanlig kund och observera bl.a. servicebemötandet och butiken som helhet.
Att du har körkort och tillgång till bil är att rekommendera.
Ett besök, inklusive rapportering, tar ca 40 minuter.
Besöket är uppdelat i tre delar:
Anonym del (Du går in i butiken och köper en specifik produkt)
Presentation (Du presenterar dig som Mystery Shopper)
Öppen del (Du observerar och rapporterar bl.a. kampanjer, exponering mm)


Du får en skriftlig arbetsbeskrivning inför uppdraget.
Ersättningen är 190kr/timme (gäller både resa till och från butik samt tiden som spenderas i butik) och milersättning.
Alla ansökningar hanteras via hemsidan.

Vill du få fler jobbtips?
Connecta med oss: https://jobb.remarkable.se/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6376636-1885163".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB (org.nr 556703-0472), https://jobb.remarkable.se
Karlstad C (visa karta)
652 25  KARLSTAD

Arbetsplats
Remarkable Retail

Jobbnummer
9789141

Prenumerera på jobb från Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB: