Mystery Shopper sökes till uppdrag i Kalmar med omnejd
Vi på Remarkable söker efter dig som vill genomföra Mystery Shopping-uppdrag i Kalmar och Oskarshamn.
Arbetet är enkelt, men kräver stor noggrannhet och seriositet. Du skall agera som en vanlig kund och observera bl.a. servicebemötandet och butiken som helhet.
Att du har körkort och tillgång till bil är att rekommendera.
Ett besök, inklusive rapportering, tar ca 40 minuter.
Besöket är uppdelat i tre delar:
Anonym del (Du går in i butiken och köper en specifik produkt)
Presentation (Du presenterar dig som Mystery Shopper)
Öppen del (Du observerar och rapporterar bl.a. kampanjer, exponering mm)
Du får en skriftlig arbetsbeskrivning inför uppdraget.
Ersättningen är 190kr/timme inkl. semesterersättning (gäller både resa till och från butik samt tiden som spenderas i butik) och milersättning.
Alla ansökningar hanteras via hemsidan.
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-6305993-1902143". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB
