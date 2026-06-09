Myndighetsstrateg till avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd
Länsstyrelsen i Södermanlands län / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-06-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vill du bidra till utvecklingen av Södermanland och arbeta i en myndighet i utveckling? Då erbjuder vi ett omväxlande och utvecklande arbete.
Avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd bistår länsledningen i uppdraget att leda myndighetens verksamhet. Avdelningen ansvarar för att utforma, följa upp och utveckla strukturer, processer och rutiner för myndighetens interna styrning och kontroll. Ansvaret omfattar även beredning av den årliga planerings- och budgetprocessen, uppföljningsprocessen samt den långsiktiga strategiska planeringen.
Avdelningen ansvarar också för att samordna och driva länsstyrelsens arbete med strategisk analys, omvärldsanalys och verksamhetsutveckling. En viktig del av uppdraget är att säkerställa en aktuell och relevant gemensam lägesbild.
Analysfunktionen består av en myndighetsstrateg och en verksamhetscontroller vilka du kommer att arbeta nära tillsammans med. Du kommer att vara en viktig del av teamet för att stärka vår gemensamma lägesbild och beslutsunderlag till myndighetsledningen.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är breda och varierande med fokus på att ta fram faktaunderlag, analyser och beslutsunderlag inom frågor som rör bland annat det övergripande arbetet med regional utveckling och tillväxt samt myndighetens interna arbetsprocesser. Du kommer ofta att arbeta i en samordnande roll och i nära samarbete med sakkunniga.
Du kommer också att arbeta med årsredovisning samt planering och uppföljning av verksamheten. Tillsammans med övriga medarbetare inom avdelningen fungerar du som stöd och bollplank till landshövding och länsråd i frågor av såväl strategisk som operativ karaktär. I rollen ingår även ansvar för vissa uppdrag i myndighetens regleringsbrev, och handläggning av remissvar.
Vid avdelningen arbetar vi aktivt för att stödja varandra och verksamheten, vilket innebär att även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Kvalifikationer och profil
Du är resultat- och utvecklingsorienterad med ett brett samhällsintresse. Rollen kräver god analytisk förmåga samt förmåga att samla in, kvalitetssäkra och värdera såväl kvantitativa som kvalitativa underlag. Du håller dig uppdaterad inom relevanta områden för att kunna utföra dina arbetsuppgifter och har förmåga att tillämpa vedertagna metoder för systematisk informationsinhämtning. Du har ett helhetsperspektiv och kan kombinera ett utifrån- och inifrånperspektiv samt växla mellan strategiskt och operativt arbete.
Vi söker en lagspelare som trivs med att arbeta i team och som har förmåga att både bidra självständigt och samverka med kollegor. Erfarenhet av att arbeta i mindre enheter/funktioner eller i roller där samarbete är centralt är meriterande.
Rollen innebär omfattande samverkan och många kontaktytor, både internt i organisationen och externt med aktörer i länet, såsom andra statliga aktörer, Region Sörmland och länets kommuner. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en god pedagogisk förmåga.
Du har erfarenhet av att arbeta nära ledning och chefer samt samverka med externa aktörer i nätverk och andra arbetsgrupper. Du har god förmåga att uttrycka dig i skrift och kan anpassa texter efter målgrupp och syfte. Vidare har du erfarenhet av att hålla muntliga presentationer och föredragningar. Du har också god vana av att arbeta i Office-paketet och andra administrativa verktyg.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen, gärna med inriktning mot nationalekonomi, samhällsvetenskap, statskunskap, eller motsvarande.
Det är meriterande om du:
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet, gärna som sekreterare i en statlig utredning eller från arbete i Regeringskansliet.
Erfarenhet av att arbeta nära myndighetsledning
Erfarenhet av samverkan med externa aktörer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Om tjänsten
Anställningenär tidsbegränsad till och med 31 mars 2027.
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Charlotte Gran, Avdelningschef för verksamhetstyrning och stöd.. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.
Lönespann för den aktuella tjänsten är: 46.000 – 52.000 kr/månSå ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 30 juni 2027.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Södermanlands Län
(org.nr 202100-2262), https://www.lansstyrelsen.se/
Stora Torget 13 (visa karta
)
611 86 NYKÖPING Kontakt
Anna Forsberg, ST 010-2234000 Jobbnummer
9955046