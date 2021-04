Myndighetsövergripande verksamhetsarkitekt med strategiskt uppdr - Transportstyrelsen - Organisationsutvecklarjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Transportstyrelsen

Transportstyrelsen / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping2021-04-13Vill du vara med och driva förändring och utveckling? Som myndighetsövergripande verksamhetsarkitekt på Transportstyrelsen har du en viktig roll i det strategiska arbetet för att driva verksamhetsarkitekturen framåt.Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag.Om jobbetFör att skapa bättre förutsättningar för våra kärnverksamheter söker vi nu en person som vill vara med och utveckla och driva Transportstyrelsens verksamhetsarkitekturfunktion! Hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete präglat av utveckling och nytänkande.Som myndighetsövergripande verksamhetsarkitekt kommer du att ha fokus på den verksamhetsutveckling som är gemensam för alla på myndigheten, på övergripande förvaltningsfrågor samt arbeta tillsammans med myndighetens övriga verksamhetsarkitekter. Rollen är komplex och kräver att du kan se helhetslösningar och har förmåga att få medarbetare att gå i samma riktning.Du kommer att arbeta på avdelning Strategisk utveckling och förvaltning, och då uppdrag och förutsättningar förändras över tid kommer du ha möjlighet att bidra med din kompetens och erfarenhet inom en rad olika strategiska områden som avdelningen ansvarar för. Mycket av arbetet på avdelningen sker tillsammans, i tvärfunktionella team, där medarbetare från olika avdelningar medverkar.Du kommer attleda arbetet i myndighetens övergripande verksamhetsarkitekturfunktiondelta i nationellt arbete inom bl.a. eSam och nätverket för arkitekturomvärldsbevaka arkitekturområdet och kontinuerligt utveckla och anpassa myndighetens verksamhetsarkitektur så den är relevant över tidvidareutveckla myndighetens ramverk för verksamhetsarkitektur, arbetssätt, metoder, notation och verktyg för att bedriva verksamhetsarkitekturarbetesamarbeta med myndighetsövergripande IT-arkitekter i övergripande arkitekturfrågor (bl.a. arkitekturprinciper och målarkitektur)delta i beredning av arkitekturfrågor och arkitekturstyrningstötta myndighetens verksamhetsarkitekter i större utvecklingsinitiativ.Du måste haakademisk utbildning relevant för tjänstenflerårig erfarenhet av att arbeta med verksamhetsarkitektur (inkl. förmåge-, process-, begrepps- och informationsmodellering).Det är meriterande om du också harcertifiering inom verksamhetsarkitekturerfarenhet av att leda en verksamhetsarkitekturfunktion inom en större organisationerfarenhet av modelleringsverktyg (ex. Sparx Enterprise Architect)erfarenhet av arbete enligt agila metodererfarenhet av förändringsledningerfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.Vi vill att duhar förståelse för, och förmåga att orientera dig inom organisationen och kan anpassa ditt budskap efter målgrupphar förmåga att bygga relationer på alla nivåer i organisationentänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till dettahar förmåga att snabbt sätta dig in i komplexa sammanhanghar lätt för att samarbeta med andra och bidrar till gruppens utvecklingskapar engagemang och delaktighet. Leder, motiverar och stöttar andra för att effektivt nå gemensamma mål.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Intresserad?Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping, Örebro eller Borlänge. Vi tillämpar normalt provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man ska vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.Du är välkommen att kontakta sektionschef Mats Uhrfelt på 010-49 55 088, mats.uhrfelt@transportstyrelsen.se Saco, Maria Inghamn eller Safin Hassan, och ST, Cecilia Yttergren eller Jannike Jansson nås via vår växel på 0771-503 503.Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.AnsökAnsök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2021-3331. Vi behöver din ansökan senast den 4 maj 2021. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.Välkommen att bli vår nya kollega!Kort om TransportstyrelsenAntal anställda:Ca 2000.Verksamhetsområde:Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd, och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.Verksamhetsorter:Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.Huvudkontoret ligger i NorrköpingVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-13Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-05-04Transportstyrelsen5689311