Myndighetshandläggare med ansvar för exportkontroll till kärnteknisk ver...
Studsvik Nuclear AB / Säkerhetsjobb / Nyköping Visa alla säkerhetsjobb i Nyköping
2025-10-20
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studsvik Nuclear AB i Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Som myndighetshandläggare kommer du spela en nyckelroll i Studsviks verksamhet i allt från ansökningar om byggnation av nya kärntekniska anläggningar, till att säkerställa att befintliga verksamhet lever upp till alla myndighetskrav och bedrivs på ett säkert sätt. Det är en spännande och varierande tjänst med fokus på kravuppfyllnad. Du kommer också att vara ansvarig för exportkontroll i enlighet med kraven i SSMFS 2008:3.
Annat arbetsinnehåll kan vara framtagande av säkerhetsredovisningar och annan säkerhetsdokumentation. Tillståndsärenden, kommunikation med myndigheter och uppföljning av kravuppfyllnad eller optimering inom strålsäkerhet och säkerhet med mera. Du kommer också arbeta med att hantera remisser av nya lagar och föreskrifter.
Du kommer vara verksam inom avdelningen Stödfunktioner Kärnteknisk verksamhet tillsammans med en grupp specialiserade medarbetare med fokus på tillståndsfrågor och myndighetsrapportering, främst inom strålsäkerhet och miljö. Du kommer att arbeta nära avdelningschef, säkerhetschef och Vice VD då flertalet frågeställningarna också kommer vara av strategisk karaktär.
För tjänsten krävs säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet av arbete med tillståndsrelaterade frågor, gärna inom kärnteknisk verksamhet eller likande. Du har mest troligen relevant högskoleutbildning inom fysik, kemi, miljö eller liknande ingenjörsområde.
Personliga egenskaper för att passa in i rollen hos oss är kommunikativ, lösningsorienterad, innovativ och analytisk. Du innehar ett genuint intresse för kärnteknisk verksamhet och säkerhet.
Du erbjuds här en spännande möjlighet att vara med och forma Studsvik Nuclears framtida verksamhet vilket kommer ge dig såväl professionell som personlig utveckling. Låter det som något för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Om Studsvik:
Studsvik har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Vi är noterade på NASDAQ Stockholm och är över 500 anställda i 7 länder med kunder världen över. Vårt kontor ligger strax utanför Nyköping, ett stenkast från naturreservatet Stendörren, och på site i Sverige är vi cirka 160 medarbetare.
Studsviks bidrag till samhället är att vi, i samråd med våra kunder, uppmuntrar till att tänka annorlunda och arbeta mot det långsiktiga målet: att leverera tillförlitlig och mer hållbar energi till världens växande befolkning!
För mer information om Studsvik - besök vår hemsida www.studsvik.com.
För mer information om tjänsten kontakta avdelningschef Matthias Bock, tfn +4676 002 11 28, matthias.bock@studsvik.com
eller vice VD Christoffer Ellmark, tfn +4676 002 11 27, christoffer.ellmark@studsvik.com
. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontaktar du HR-avdelningen på HR@studsvik.com
.
Ansökan till tjänsten görs via www.studsvik.com.
Sista ansökningsdag är den 20 november 2025.
Vi har valt våra kommunikationskanaler för rekryteringen och undanber oss samtal från försäljare av relaterade tjänster. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studsvik Nuclear AB
(org.nr 556051-6212), http://www.studsvik.com Arbetsplats
Studsvik Kontakt
Matthias Bock matthias.bock@studsvik.com Jobbnummer
9565218