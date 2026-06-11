Myndighetshandläggare inom ekonomiskt bistånd
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2026-06-11
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Är du utbildad socionom eller har genomgått annan högskoleutbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig och brinner för att bidra till rättssäkra biståndsinsatser för vuxna? Vi söker nu en kollega som vill förstärka vårt team inom försörjningsstöd. Är det kanske du?
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!
Vi gör nu en stor satsning att arbeta med AI som dokumentationsstöd kopplat till vårt verksamhetssystem som vi har implementerat under våren.
Varmt välkommen att följa med oss på denna utvecklingsresa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Arbetet som myndighetshandläggare inom gruppen för försörjningsstöd består i att handlägga och utreda ekonomiskt bistånd. I gruppen arbetar fyra handläggare som i det vardagliga arbetet leds av en samordnare. Socialförvaltningens myndighetsenhet består av all myndighetsutövning gemensamt med goda förutsättningar för tätt samarbete.
Vi arbetar gemensamt och aktivt för att hitta hållbara lösningar för dem vi möter. Intern och extern samverkan är viktigt för oss då vi vet att det leder till bättre lösningar för våra brukare. Vi vet att en förutsättning för att behålla hög kvalité på den verksamhet vi bedriver är att medarbetarna får rätt stöd och tillräckligt med tid för varje ärende.
Vi erbjuder ärendehandledning tillsammans med samordnare varje vecka och vid behov. Inom enheten finns systemadministratörer som ger support i vårt verksamhetssystem Lifecare. Vi har också extern handledning. Vi gör nu en stor satsning att arbeta med AI som dokumentationsstöd kopplat till vårt verksamhetssystem som vi har implementerat under våren.
Ett varierande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling och har flextidsavtal.
Under föregående år har en starkare samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet genomförts där fokus är att tillsammans förflytta enskilda till egen försörjning. I med den nya lagen gällande aktivitetskravet som träder i kraft 2026-07-01 så förbereder vi det arbetet genom nära samarbete med AME för att kunna följa lagkravet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst och ekonomiskt bistånd anses meriterande.
Vi söker dig som har förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv och situation och har förmåga att coacha, motivera människor till förändring. Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd för din motpart och har förmågan att formulera information eller budskap så att alla förstår. Är du empatisk och trygg och väljer att bidra till ett gott arbetsklimat. Vi söker dig som anser dig vara ansvarstagande och arbetar strukturerat och systematiskt.
B-körkortär ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligt men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330891". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro Kommun
(org.nr 212000-1660)
543 80 TIBRO Arbetsplats
Socialtjänsten, Tibro kommun Kontakt
Enhetschef IFO
Emma Nilsson emma.nilsson@tibro.se 0504-18569 Jobbnummer
9958634