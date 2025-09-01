Myndighetshandläggare/budgethandläggare - av internationellt bistånd
2025-09-01
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete UD-IU, Gruppen för budget och styrning, Utrikesdepartementet
Vill du vara med och genomföra Sveriges utrikes- och internationella utvecklingspolitik i nära samarbete med engagerade och skickliga kollegor? Är du en engagerad person som vill arbeta med myndighetsstyrning, budgetfrågor och biståndspolitik? Trivs du med varierade arbetsuppgifter där både analys av komplexa frågeställningar och kontakter med andra enheter, departement och myndigheter ingår? Är du kunnig i budgetfrågor, myndighetsstyrning och är kvalitets- och resultatinriktad? Vi söker dig som vill vara en del av det team som ansvarar för delar av myndighetsstyrningen samt budgetsamordningen av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare i Budgetgruppen får du i samarbete med myndighetshandläggaren för Sida och budgetsamordnarna ansvara för delar av myndighetsstyrningen och budgetsamordningen av utgiftsområde 7, vilket bl.a. innebär ansvar för flera enheters arbete med den statliga budgetprocessen, regleringsbrev samt prognoser över statens budget. Det innebär även verksamhetsstyrning och ekonomisk styrning av berörda myndigheter.
I arbetet ingår att stödja huvudmannen, myndighetshandläggarna och övriga berörda handläggare och enheter som ansvarar för anslag och anslagsposter inom utgiftsområdet, samt hålla i kontakter med Finansdepartementets budgetavdelning, andra enheter inom UD, Sida samt andra relevanta aktörer. Du kommer bland annat att ta fram förslag på texter och samordna processer, samt föredra ärenden för den politiska ledningen samt bidra i arbetet med myndighetsstyrningen.
Budgetgruppen har ansvar för myndighetsstyrningen av Sida och Folke Bernadotteakademin, samt samordnar budget- och anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Gruppen ansvarar även för statistikfrågor inom OECD-DAC.
Publiceringsdatum2025-09-01Bakgrund
Du har en akademisk examen främst med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning och ca 2 års relevant arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med den statliga budgetprocessen inom Regeringskansliet, myndighetsstyrning samt god förståelse för kraven på arbetet i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet från arbete med internationellt bistånd samt utrikesförvaltningen är meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är angelägna då skriftlig och muntlig kommunikation är en viktig del av arbetet. Det är meriterande om du har kunskaper i det statliga budgetsystemet Hermes.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, ansvarstagande, kvalitetsmedveten, analytisk, strukturerad och god förmåga att initiera, leda och genomföra processer. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga samt ett gott omdöme. God förmåga att skapa och upprätthålla kontaktnät.Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kan du kontakta gruppchef Carita Nyyssölä Linde. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Pia Patricia Rosengren samt fackliga kontaktpersoner UPF (Saco) respektive ST-UD (OFR/S,P,O), samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 17 september.
