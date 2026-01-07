Myndighetschef till För- och grundskoleförvaltningen
Umeå kommun / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-01-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
För- och grundskoleförvaltningen arbetar på uppdrag av För- och grundskolenämnden.
Förvaltningen är en uppdragsfokuserad och professionell utbildningsorganisation med utgångspunkt i skolhuvudmannens ansvar för en likvärdig utbildning av god kvalitet.
För- och grundskolenämnden har övergripande ansvar för att alla barn folkbokförda i kommunen har tillgång till förskola och pedagogisk omsorg samt skolgång i kommunens egna eller i fristående verksamheter. Nämnden ansvarar för kommunal förskola inklusive förskolor på minoritetsspråk, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och nattisverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Nämnden ska säkerställa att den kommunala utbildningen utgår från grundläggande demokratiska värderingar och alla barn och elevers lika värde. Inom nämndens verksamheter finns ca 3 700 medarbetare och ca 19 600 barn och elever. Budgetomslutning är 2,3 miljarder.
Nu söker vi en chef för en nyinrättad avdelning på huvudmannanivå, Myndighet, som syftar till att främja och stödja likvärdighet samt kvalitet inom nämndens myndighetsutövning.
Vi söker dig som vill arbeta i en professionell utbildningsmiljö och bidra till en organisation som präglas av likvärdighet, trygghet och kvalitet för dem vi är till för - barn och elever i den kommunala för- och grundskoleverksamheten. Välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som myndighetschef i för- och grundskoleförvaltningen är du ett strategiskt stöd till utbildningsdirektören och hennes ledning. Du ansvarar för en avdelning bestående av medarbetare med olika kompetenser. Den avdelning du ska leda arbetar strategiskt inom myndighetsutövning på huvudmannanivå med till exempel:
Rätt till utbildning för barn och elever
Rättssäkerhet för barn och elever
Dataskydd och integritet
Tillsyn och tillståndsgivning fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt anmälningsärenden
För- och grundskoleförvaltningen står inför stora utmaningar kopplade till demografiska förändringar och minskade barnkullar. Det innebär att vi behöver kunna ställa om våra processer, arbetssätt och resurser snabbt och effektivt. Som myndighetschef kommer ditt arbete att bidra till att stärka likvärdighet och kvalitet under kommande år.
Du är föredragande i för- och grundskolenämnden i myndighetsrelaterade relaterade frågor och levererar beslutsunderlag av hög kvalitet. Utbildningsdirektören är din närmaste chef och du ingår i hennes ledningsgrupp.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du ett meningsfullt och omväxlande uppdrag där du bidrar till barn och ungas skolframgång och får möjlighet att påverka och utveckla verksamhet och arbetssätt.
Läs gärna mer våra förmåner här.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen, kanske med inriktning pedagogik eller statsvetenskap.
Vi vill också att du har:
Erfarenhet av pedagogiskt arbete och myndighetsutövning.
Goda kunskaper inom skoljuridik, förvaltningsrätt, dataskydd (GDPR) och kvalitetsledning inom offentlig sektor som du omsatt i arbetet.
Erfarenhet som chef
Kanske har du även erfarenhet av tillsyn och tillståndsprövning samt handläggning av myndighetsutövning inom skolväsendet.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha en förståelse för huvudmannens ansvar och relationen mellan profession, förvaltning och politik. De demografiska förändringarna och minskade barnkullar ställer krav på nya, kreativa sätt att planera och organisera verksamhet och du behöver därför ha förmåga att tänka nytt och kreativt men ändå stå stadigt i regelverk och värdegrund.
Som person inger du förtroende i samarbetet med andra och visar gott omdöme och integritet. Du har också god struktur och planeringsförmåga. Arbetet innebär en hel del skriftlig och muntlig kommunikation, så du behöver kunna uttrycka dig väl. Du är van att ta fram beslutsunderlag och föredra ärenden och har en god förmåga att anpassa din kommunikation till målgruppen på ett pedagogiskt sätt.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
För- och grundskola Kontakt
Ann-Christine Gradin, Utbildningsdirektör 090-161285 Jobbnummer
9670295