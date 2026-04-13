Myndigheten för Vård-och omsorgsanalys söker enhetschefer
2026-04-13
Vill du arbeta på en oberoende analysmyndighet där engagerade medarbetare är den viktigaste resursen? Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Efterfrågan på våra analyser ökar och myndigheten växer.
Vi utökar från tre till fem enheter och söker därför enhetschefer som vill vara med och utveckla analysverksamheten och bidra till kunskapsunderlag som påverkar utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård.
Om rollen
Som enhetschef leder du arbetet på en av analysavdelningens fem enheter och har verksamhets-, budget- och personalansvar för cirka tio medarbetare. Du leder en grupp kvalificerade analytiker och utredare med avancerad sak- och metodkompetens.
Du leder genom dialog, tydliga mål och tillit till medarbetarnas kompetens. Du coachar och stöttar dem i analysarbetets olika delar - från studiedesign, datainsamling och avgränsningar till analys och rapportskrivande. Du har det övergripande ansvaret för att säkerställa kvalitet, slutsatser och rekommendationer i de analyser du ansvarar för. Det ingår också i ditt uppdrag att driva och lösa frågor av strategisk betydelse för myndigheten och analysverksamheten.
Rollen innebär ett nära samarbete med myndighetens övriga chefer. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och har en central roll i att utveckla analysverksamheten och bidra till myndighetens långsiktiga inriktning.
Vi arbetar i en matrisorganisation där stora delar av verksamheten styrs i projektform. Du kommer att arbetsleda medarbetare även på andra enheter och ansvara för bemanning och planering av analysarbetet i nära samarbete med dina chefskollegor. Vårt arbete präglas av delaktighet och samarbete. Du är duktig på att bygga nätverk och skapa goda relationer med kollegor och samarbetspartners.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig eller annan relevant inriktning eller erfarenhet och kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdig
gedigen erfarenhet av att arbeta med analys, uppföljning och utvärdering i en kunskapsintensiv organisation
goda kunskaper i utrednings- och utvärderingsmetod samt erfarenhet av att hantera både kvalitativa och kvantitativa underlag
goda kunskaper inom ett eller flera av områdena hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård
tidigare chefserfarenhet
mycket god förmåga att samarbeta och samverka effektivt med andra för att nå gemensamma mål
god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt.
Meriterande är:
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation med uppdrag att ta fram kvalificerade analys- och kunskapsunderlag med hög policyrelevans
erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsintensiv organisation.Publiceringsdatum2026-04-13Dina personliga egenskaper
är en god ledare och har en väl utvecklad förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver
balanserar kortsiktiga resultatkrav med ett långsiktigt hållbart arbetssätt
är proaktiv och lösningsorienterad med förmåga att sätta dig in i och förstå verksamhetens och medarbetarnas förutsättningar
är prestigelös och trygg i dig själv samt främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
är initiativtagande och målinriktad samt kan göra väl avvägda prioriteringar och visa gott omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut.
Vi lägger mycket stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Att arbeta hos oss
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt mångfald vad gäller etnisk, social och kulturell bakgrund.
Din arbetsplats är vid myndighetens kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till regelbundet distansarbete upp till två dagar per vecka.
Vi erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid och ett generöst friskvårdsbidrag. Myndigheten har också en aktiv idrotts- och trivselförening som ordnar olika sociala aktiviteter under året.
Tjänsten är på heltid och gäller en tillsvidare anställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Organisatoriskt rapporterar du till analyschefen.
Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan inklusive personligt brev och cv på svenska via vårt rekryteringsverktyg senast den 4 maj 2026. Din ansökan ska vara märkt med diarienummer 078/2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121421".
Arbetsgivare Myndigheten För Vård- och Omsorgsanalys
(org.nr 202100-6412)
Drottninggatan 89
)
113 60 STOCKHOLM
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Kontakt
Eva Cooper Hagbjer eva.cooper-hagbjer@vardanalys.se
9850686