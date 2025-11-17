myNanny barnvakt Öjersjö, nanny / barnpassning 1-2 ggr/veckan
På myNanny erbjuder vi trygg och rolig barnpassning i hela Sverige, som hjälper familjer att få ihop vardagen. Var med och dela glädjen av att passa barn och göra skillnad för familjer! Vi är ett av Sveriges ledande barnpassningsföretag, vilket innebär att du kan förvänta dig mycket av oss - allt från bra villkor till professionellt bemötande, utbildning, försäkring och support.
Ansök direkt i vårt formulär här: https://my-nanny.se/ansok-steg-2/
Om tjänsten som barnvakt
Vi söker en ansvarsfull barnvakt som har gott om tid för familjen och som tycker om att umgås med barn. Uppdraget passar personer i alla åldrar, vi uppmuntrar särskilt seniorer som kan vara en extramormor/morfar!
Några av våra många familjer som behöver hjälp nära dig:
Vad som krävs av dig som söker arbetet: Erfarenhet av barnpassning i åldrarna 0-6 år.
Antal barn och ålder: 1 barn, 6 månader
Dagar och tider: Familjen vill ha hjälp med passning (4 heldagar i veckan) samt sporadiska tillfällen (ca 1 kväll i månaden) med start i april.
Önskat startdatum för barnpassningen: Omgående!
Barnpassningen sker hemma hos familjen
Plats är myNanny barnvakt Öjersjö
ref.nr: RN98899
Antal barn och ålder: 1 barn, 9 månader
Dagar och tider: Familjen vill ha hjälp med passning på dagtid (2 dagar i veckan varierande tider mitt på dagen) med start så snart som möjligt.
Önskat startdatum för barnpassningen: Omgående!
Barnpassningen sker hemma hos familjen
Plats är myNanny barnvakt Öjersjö
ref.nr: RN101209
Om du inte kan hjälpa just den här familjen, så rekommenderar vi dig att söka en generell tjänst som barnvakt på myNanny direkt på vår hemsida. Då får du sedan erbjudanden om fler uppdrag som passar dig.
Läs mer om myNanny barnvakt: https://my-nanny.se/
och ansök redan idag på: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
Mer om vår barnpassning och myNanny-familjen
Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa barnpassning med myNanny. Var med och dela glädjen av att passa barn och göra skillnad för familjer runtom i Sverige! Just nu vill rekordmånga familjer få hjälp av en myNanny barnpassning och vi ser fram emot att få utöka myNanny-familjen med flera duktiga och passionerade myNanny barnvakter!
Många möjligheter: Utöver att arbeta hos oss på https://my-nanny.se/barnvakt/
kan du även få fler uppdrag som nanny via våra kollegor på https://nannypoppins.se/.
Dessutom kan du om du vill även ge läxhjälp via https://www.allakando.se/laxhjalp/
och https://smartstudies.se/laxhjalp/.
En förmån är även att du som har arbetat en längre period hos oss även får tillgång till t.ex. en kurs inför högskoleprovet kostnadsfritt: https://www.allakando.se/hogskoleprovet/
Ansök till oss på myNanny
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
(org.nr 556975-1901)
433 50 ÖJERSJÖ
myNanny Barnvakt Öjersjö
