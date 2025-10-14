myNanny barnvakt Lerum, nanny / barnpassning 1-2 gånger/vecka
2025-10-14
På myNanny barnvakt är vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa barnpassning. Var med och dela glädjen av att passa barn och göra skillnad för familjer runtom i Sverige! Som nanny hos myNanny har du ett flexibelt, givande & glädjefyllt extrajobb hos som ett av Sveriges ledande företag för barnpassning. Just nu vill rekordmånga familjer ha nannies från myNanny och det är med glädje som vi nu utökar myNanny-familjen med flera duktiga och passionerade barnvakter!
Läs mer om myNanny barnvakt: https://my-nanny.se/
och ansök redan idag på: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
Varför arbeta med barnpassning på myNanny?
Mycket flexibelt extrajobb, vanligtvis arbetar du 2-4 timmar / veckan
Bra lön, 90 till 130 kr / timmen beroende på avstånd till familjen
Viktig och relevant merit för framtida jobb
Du är alltid försäkrad under barnpassningen
Kontinuerligt stöd från din personliga kontaktperson som är specialist på barnpassning på myNanny
Passar du som barnpassare på myNanny? Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och lekfull med ett genuint engagemang för barn
Tidigare har passat ett eller flera barn (0 - 6 år) helt självständigt
Kan arbeta flexibelt både vardagar och helger som nanny
Hur ansöker jag till nanny på myNanny?
Enkelt och smidigt på vår hemsida
Ansökan tar endast några minuter och du blir sedan kallad till intervju för jobbet som nanny på myNanny
Några av våra många familjer som behöver hjälp nära dig:
Vad som krävs av dig som söker arbetet: Erfarenhet av barnpassning i åldrarna 0-6 år.
Antal barn och ålder: 2 barn, 4 år respektive 9 år.
Dagar och tider: Familjen vill ha hjälp vid sporadiska tillfällen, när föräldrarna är på resor. Gäller någon kväll i månaden mellan 17:00-23:00 :)
Önskat startdatum för barnpassningen: Omgående!
Barnpassningen sker hemma hos familjen
Plats är myNanny barnvakt, Lerum
Ref.nr: RN94532
Antal barn och ålder: 2 barn, 1 år respektive 5 år.
Dagar och tider: Familjen vill ha hjälp med hämtning (4 dagar i veckan, från ca kl 15:30) med start i januari. De kan tänka sig hämtning på måndag-torsdag.
Önskat startdatum för barnpassningen: Januari!
Barnpassningen sker hemma hos familjen
Plats är myNanny barnvakt Lerum
Ref.nr: RN95862
Om du inte kan hjälpa just den här familjen, så rekommenderar vi dig att söka en generell tjänst som barnvakt på myNanny direkt på vår hemsida. Då får du sedan erbjudanden om fler uppdrag som passar dig.
En annan fördel med för alla nannies på myNanny är att du kan arbeta i hela Sverige, oavsett om du bor i storstad eller på landsbygd. Bland annat:
Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa barnpassning med myNanny. Var med och dela glädjen av att passa barn och göra skillnad för familjer runtom i Sverige! Just nu vill rekordmånga familjer få hjälp av en myNanny barnpassning och vi ser fram emot att få utöka myNanny-familjen med flera duktiga och passionerade myNanny barnvakter!
Ansök till extrajobbet som barnvakt på myNanny: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
