Mycket trevlig dam önskar ledsagare med sig till gymmet/badet
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
En mycket trevlig dam som tidigare arbetade som gymnasielärare, var mycket kulturintresserad och gjorde långa promenader.
För 6 år sedan råkade hon ut för en cykelolycka och behöver röra på sig för att hålla kroppen i trim/träna för att behålla sina färdigheter.
Hon går och gymmar på Frösundaviks Rehab, antingen måndag eller onsdag kl 17.30 eller på lördagar kl 13.00. 2 timmar/gång. Man möts upp där!
Vill även gå på anpassat bad, exempelvis Sandsborgsbadet som är mer flexibelt att använda, där de har "Flexrum" att byta om i.
Då kan hon någon vardag från kl 14.00 alternativt någon kväll samt lördagar innan kl 15.
Vid bad är det dubbelbemanning och det blir 2 timmar var för ledsagarna. Endast en person behöver vara i vattnet.
Man möts även upp där!Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Manlig/kvinnlig, det är bra med en van, stark person som även kan lite om gym och hur man förflyttar någon mellan olika stolar (Obs, hon kan stå själv vid förflyttningar).
Om tjänsten:
6 - 12 tim/månad. Vi behöver 2 ledsagare till denna tjänst. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9556900