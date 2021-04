Mycket pengar, lite jobb! - Power Of Nature AB - Säljarjobb i Malung-Sälen

Power Of Nature AB / Säljarjobb / Malung-Sälen2021-04-05Har du en dröm om att kunna köpa din drömbil inom 6 månader? Vill du köpa det där perfekta huset inom 1 år, eller bli miljonär inom 2 år? Vi gör detta möjligt för dig då du själv bestämmer din lön!I jobbet som säljare arbetar du ute på fält där du besöker kunder i deras hem på förbokade besök. Du utgår alltid från din egen hemkommun och arbetar på orter runt om. Detta är för att vi vill att du ska ha så nära som möjligt till dina kundbesök.Vi expanderar runtom i hela Sverige med visionen att bli störst i branschen. Vill du vara en del av vår resa?Är du en person som drivs av möjligheten att tjäna mycket pengar?Är du en tävlingsmänniska som inte kan se dig själv förlora?Vill du jobba på ett företag där du kan utvecklas som person och klättra i en karriärstege?Är du energisk och gillar att träffa nya människor varje dag?Stämmer ovanstående punkter in på dig? SÖK IDAG!Tjänsten påbörjas med en tvådagars utbildning på vårat kontor i Västerås där vi står för mat och hotell. På denna utbildning får du bilda din egen uppfattning m produkten samt träffa några av dina nya kollegor.De enda kraven vi har är:Att du kan det svenska språket flytande i både tal och skrift.Att du har körkort och tillgång till egen bil.Ser du denna annons intressant, vill anpassa ditt liv efter ditt jobb, vill bestämma ditt eget schema och inte ha något lönetak. SÖK NU!#jobbjustnu2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-19Power Of Nature ABÅnghammargatan 478233 MALUNG5671778