My Copilot Stockholm söker Kundansvarig Redovisningskonsult

2025-11-07
På My Copilot är kunden alltid i fokus, vi vill umgås, prata i telefon, äta lunch, veta allt om deras mål, om deras affär, om deras passion. Vi vill bidra, utmana och följa upp. Vi vill vara deras partner i företagandet, en kartläsare som kan hjälpa dem att navigera rätt, kanske bli lite klokare och fatta ännu bättre beslut.
Vi nyttjar den teknik som finns för att få tid till att skapa ännu mer värde för våra kunder. Vi vill att det repetitiva ska vara enkelt och smidigt och ge våra kunder kvalitativa underlag som vi kan analysera och översätta till användbara beslutsunderlag.
Vi är en innovativ och rolig arbetsplats där alla växer och utvecklas.
Låter detta som något för dig?
SÖK till oss!
Kundansvarig Redovisningskonsult
Hos oss får du en senior roll där du är ansvarig för kundrelationen. Vi arbetar i högt tempo och med företag i flera olika branscher och storlekar. Du kommer att ingå i ett team med olika kompetenser som ger kunderna förstklassig leverans och verkligt mervärde. Du har ansvar för rapportering, dialog med kunden och kvalitetssäkring. Löpande redovisning och lön görs av en av dina teamkollegor, vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga samt att du besitter en "laget före jaget"-mentalitet. Du kommer att få leva och verka i en lärande organisation och får alla möjligheter att utvecklas i rollen som affärsrådgivare och controller.
Du är rätt person för oss om du:
Har arbetat på redovisnings- eller revisionsföretag i minst 4 år
Genomgått relevant utbildning på universitet
Ser värdet i att hjälpa kunder och deras anställda
Är en fena på planering och säkerställer leveranser i tid
Uppskattar kunddialogen och tar ansvar för en hög kundnöjdhet
Är en lagspelare och en uppskattad, glad och trevlig kollega som inte enbart gör ett bra arbete utan också utför det på ett sätt så att andra kan göra ett bra arbete
Ständigt strävar efter att bli lite bättre varje dag
Har stor förståelse för företagande och affärsmannaskap
Meriterande:
Auktoriserad redovisningskonsult och/eller certifierad affärsrådgivare
Vad erbjuder vi
My Copilot erbjuder en lärorik och rolig företagskultur där vi värdesätter att göra riktigt bra saker för kunderna, utvecklas i vår yrkesroll och ha roligt på jobbet.
Vi är ett företag med ambitioner att växa vilket medför att du blir en viktig person i gänget som tar My Copilot till nya höjder. Att arbeta i ett företag som växer snabbt kan innebära osäkerhet, motgångar, situationer som kräver snabba åtgärder, kontor som snabbt blir för trånga, dagar som är svåra att planera för men också en fantastisk gemenskap, mängder av nya lärdomar, många skratt, en glädje i att gå till jobbet varje dag och slutligen den där känslan av att vara motiverad nästan hela tiden! Så ansöker du
