Musikpedagog med inriktning fiol, Kulturskolan
2026-01-23
Kulturskolan i Strängnäs kommun är på frammarsch när det gäller orkesterspel, både för stråk och blås. Ett medvetet utvecklingsarbete har lett oss hit och den som vi söker ska vara beredd att axla en viktig roll i fortsättningen av den här planen. Givetvis läggs grunderna på instrumentlektionen så du måste förstås vara en driven musiker med pedagogisk erfarenhet.
Kollegorna på Kulturskolan är stöttande och nyfikna, alltid öppna för samarbete, samtal och kollegialt lärande. Kulturskolan har en viktig roll i kulturlivet i kommunen och det finns stor utvecklingsmöjlighet inom verksamheten.
Du undervisar på fiol och altfiol, enskilt eller i mindre grupper. Du ingår i stråkarbetslaget med ytterligare tre kollegor och ni tillsammans utgör det viktiga navet för er ämnesutveckling på skolan. Du är delaktig i stråkorkesterarbetet och tar stort ansvar för dina specifika uppgifter, i samråd med dina närmaste kollegor. Du förväntas vara självständig i arbetet, van att driva utveckling i det dagliga arbetet.
Du deltar också i gemensamma möten och aktiviteter och är aktiv när det gäller din egen kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har högskoleutbildning med tydligt huvudinstrument fiol och pedagogik.
* har erfarenhet både av att undervisa på fiol och leda stråkorkester. Din fiolutbildning står på en klassisk grund men du har även genrebredd.
* kan arrangera musik och/eller arbeta med att anpassa orkesterstämmor vid behov.
* har erfarenhet av att planera och genomföra konserter med eleverna.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* grundläggande IT kompetens.
* B-körkort.
Vi ser det också som meriterande om du har/är:
* altfiolkompetens.
* bekväm med att spela piano och kanske rent av vill undervisa lite även på detta instrument, om ett sånt behov uppstår.
* utbildat dig i något annat land än Sverige.
* flerspråkig.
* bekant med StudyAlong.
* bekväm med att använda notskrivningsprogram såsom Sibelius eller Musescore.
Som person söker vi dig som har ett starkt driv och viljan att utvecklas. Du är även ansvarstagande, har ett nyfiket förhållningssätt och samarbetar väl med kollegor, ungdomar och andra externa parter. Vi vill att du delar kommunens ledord: utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
