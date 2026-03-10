Musikpedagog/Kantor till Vifolka/Östra Tollstad församling
Folkungabygdens pastorat bildades 2014 och har cirka 25 000 medlemmar i sju församlingar i kommunerna Mjölby, Boxholm och Ödeshög, inom Linköpings stift. Församlingsarbetet bedrivs lokalt i fem arbetsområden, med gemensam administration i Mjölby.
Pastoratet rymmer 34 kyrkor och kyrkorum från 1100-talet till år 2025. Den största tillgången är de över 120 medarbetarna som tillsammans med ideella och förtroendevalda bär och utvecklar församlingslivet.
Om arbetsplatsen
Församlingarna Vifolka och Östra Tollstads är ett av Folkungabygdens pastorats fem arbetsområden.
Tillsammans omfattar församlingarna sju kyrkor och cirka 4650 kyrkotillhöriga.
Vifolka är en ung och växande församling i förändring som verkar i såväl tätorten Mantorp som på kringliggande landsbygd. Församlingen vill vara en växtplats för tro och gemenskap för människor som delar liv, tro och gudstjänst genom att evangeliet finns för människan där hon är och som hon är.
Östra Tollstads församling är en liten genuin landsbygdsförsamling som är en naturlig del av bygden och som bygger på ideellt engagemang. Församlingen vill verka för att vara en levande gemenskap och fortsätta leva kvar som en självständig församling, men med ett nära samarbete med Vifolka församling utifrån exempelvis gemensam personal.
Uppdraget som musikpedagog/kantor
Som musikpedagog/kantor i Vifolka/Östra Tollstad församling arbetar du huvudsakligen med sedvanliga kyrkomusikaliska arbetsuppgifter som musik vid gudstjänster och andra kyrkliga handlingar. Du kommer att arbeta med kyrkokören samt vara en aktiv medarbetare i konfirmand- och ungdomsarbetet.
Utifrån uppdragets karaktär kan arbetstiden vara förlagd både under dag- och kvällstid, såväl på vardagar som på helger.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Vi söker dig som är utbildad musikpedagog eller som har en kantorsexamen, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha en god förmåga att spela piano och erfarenhet av att spela på orgel. Vidare ser vi att du har erfarenhet av Svenska kyrkan och dess verksamheter samt av att arbeta med en kör. Du har även ett stort intresse för att arbeta med ungdomar. För uppdraget krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift samt goda IT-kunskaper och en vana att arbeta med digitala verktyg. Körkort B och tillgång till egen bil samt tillhörighet i Svenska kyrkan är ett krav.
Som person ser vi att du är trygg, strukturerad och ansvarstagande. Du är lyhörd och arbetar bra med andra människor samt har förmågan att skapa kontakter och underhålla relationer. Vidare är du en kreativ person som ser möjligheter i förändringar och som har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Du har en positiv attityd till arbetet och handlar i enlighet med fattade beslut samt tar upp kritik i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en inkluderande och utvecklande arbetsplats med kompetenta och engagerade kollegor, där balans mellan arbete och fritid värdesätts. Som anställd får du möjlighet till kompetensutveckling, friskvård och trygga anställningsvillkor. Ersättning
