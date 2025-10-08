Musiklärare vikariat (1år) Hjulsta grundskola
2025-10-08
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Vår skola Hjulsta grundskola är en F-9 skola med cirka 420 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen i Hjulsta, första stationen på blå linjen.
Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag.
Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 70 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av SYV, tre specialpedagoger, en kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans. Nu sätter vi fart på skolans gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse.
Vårt främsta fokus kommande läsår är utveckling av undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hjulsta grundskola har sedan höstterminen 2019 intensifierat arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen. En lektorstjänst är tillsatt och vår nya lektor har som del av sin tjänst ett ansvar för att leda ett praktiknära och forskningsinriktat utvecklingsarbete på skolan. Tillgänglig undervisning, digitalisering, språk- och kunskapsutvecklande undervisning är andra områden som vi prioriterar, liksom samarbetet mellan skola och arbetsliv.
Vi lever i en dynamisk värld och vill att alla som arbetar här är flexibla och har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa. Nu söker vi en vikarierande lärare i musik 3-9 som vill arbeta hos oss och bidra till skolans utveckling i samarbete med många kompetenta kollegor. Välkommen till en spännande resa på Hjulsta grundskola.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik eller motsvarande. Du ingår i ett arbetslag på högstadiet och har ansvar för 10-15 mentorselever. Skolan bedriver ett väl fungerande samarbete med andra skolor i området vad gäller Prest-ämnen och du har tillgång till väl utrustade musiksalar. Kvalifikationer
Du är lärare i musik och har erfarenhet i yrket.Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
