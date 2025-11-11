Musiklärare till Tallängens skola F-6
Är du läraren som alltid sätter eleven i första rummet? Har du lätt för att skapa relationer och bidrar till arbetsplatsen genom att vara en lagspelare? Kan du genom kreativitet och engagemang skapa delaktighet och intresse för lärande hos elever, vårdnadshavare och kollegor? Är du utbildad musiklärare? Sök då tjänsten hos oss på Tallängens skola F-6!
Tallängens skola ligger mitt i lugna Hällabrottet, med skogen in på skolgården som erbjuder fantastiska möjligheter till lek och uteverksamhet. Skolan består av förskoleklass, fritidshem och skola från årskurs 1 till 6. På skolan arbetar ca 30 medarbetare.
Vi ser Tallängens skola som en gemensam arbetsplats där vi tillsammans fokuserar på att se möjligheter i olikheter och utifrån det utveckla alla våra elevers måluppfyllelse, såväl inom fritidsverksamheten och förskoleklass som i grundskolan (F-3 och 4-6).
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 21 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi liiiite bättre.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som lärare på Tallängens skola har du stor frihet att organisera och lägga upp ditt arbete. Du är en drivande person och i dina arbetsuppgifter kan det även ingå mentorskap och möten med vårdnadshavare. Du är modig och utmanar rektor och kollegor i att tänka nytt, genom att kritiskt granska nuvarande strukturer. På så sätt kan vi tillsammans ge barnen/eleverna de bästa möjligheterna till att nå skolans kunskapskriterier!Kvalifikationer
Du är utbildad legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik.
Tjänsten gäller 40-50% men kan utökas till ytterligare tid om så önskas.
Vi söker dig som är driven och kommunikativ och sätter barnen och elevernas behov i första rummet. Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, har en god social förmåga samt att du är en ansvarstagande och engagerad person. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt vid ett elevcentrerat förhållningssätt samt personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
