Musiklärare till Kulturskolan i Funäsdalen
Härjedalens kommun / Pedagogjobb / Härjedalen Visa alla pedagogjobb i Härjedalen
2025-09-24
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härjedalens kommun i Härjedalen
, Östersund
, Berg
eller i hela Sverige
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Nu behöver vi dig som är en mångsidig och utåtriktad musiklärare!
Härjedalens kulturskola ska ge fler barn och elever möjlighet att möta ett rikt och brett utbud av olika kulturella uttrycksformer som bidrar till ökad kulturell förståelse, jämlikhet och integration.
Arbetet sker i våra egna lokaler. Den här tjänsten är placerad i Funäsdalen och är en tillsvidareanställning på 50% med provanställning med start i januari 2026.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av Kulturskolans verksamhet och kommer främst att undervisa i gitarr, bas, trummor och piano. Har du även kunskap och erfarenhet av att undervisa i fiol, sång, andra instrument eller musikproduktion ser vi det som en tillgång.
I arbetet ingår att föra dialog med vårdnadshavare, representanter för kulturliv och skola så det är viktigt att du är trygg i att kommunicera med andra. Du behöver vara bra på, och tycka att det är roligt, att samarbeta med kollegor kring projekt och föreställningar.
Undervisningen sker mestadels på dagtid men kan även ske kvällstid. I samband med föreställningar och läger kan du även behöva arbeta vissa helger och lov.KvalifikationerKvalifikationer
• Erfarenhet av framgångsrikt arbete på kulturskola eller liknande verksamheter där du mött barn och unga i olika åldrar med olika förutsättningar och olika målsättning med sitt kulturutövande.
• Förmåga att både lyssna in och utmana barn och unga. Du behöver även kunna skapa delaktighet, engagemang och progression.
• Normkreativitet, lekfullhet och hög ämneskompetens förutsätter vi att du besitter och att du har viss erfarenhet av att undervisa via digitala verktyg.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete vid Kulturskola eller som musiklärare i skola.
Då kulturskolans uppdrag är att nå fler grupper och inkludera elever som tidigare inte sökt sig till vår verksamhet är det en fördel om du har erfarenhet av arbete i mångkulturella miljöer och att arbeta med inkluderande arbetsmetoder.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävs för tjänsten.Dina personliga egenskaper
• Du är social, flexibel, initiativtagande och trivs att arbeta ihop med andra.
• Du är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar.
• Du får både enskilda elever och grupper att växa och du ser ditt arbete som en viktig del av samhällets utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett nära och tydligt ledarskap.
• Ett bra arbetslag med kollegor som hjälper och stöttar varandra.
• Friskvårdstimme på arbetstid samt friskvårdsbidrag.
• Delaktighet i verksamhetens utveckling.
Kontaktinformation
Kicki Hallgren, Enhetschef, 0680-161 00, kicki.hallgren@herjedalen.se
Johanna Nordahl, Administratör, 0680-161 00, johanna.nordahl@herjedalen.se
Karin Kers, Ombud Sveriges Lärare, 0680-16100, karin.kers@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5020222332". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Administratör
Johanna Nordahl johanna.nordahl@herjedalen.se 0680-161 00 Jobbnummer
9523499