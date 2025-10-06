Musiklärare till Kalmar Waldorfskola (åk 7-9)
2025-10-06
Kalmar Waldorfskola söker en engagerad och inspirerande musiklärare för undervisning i årskurs 7-9 för läsåret 2025-2026.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Tjänsten är ett visstidsuppdrag och passar dig som söker en kortare anställning eller vill kombinera arbetet med andra uppdrag.
Totalt omfattar uppdraget 35 lektiontimmars undervisningstid, fördelat på:
Tre veckors morgonperiodsundervisning (periodundervisning enligt waldorfpedagogikens upplägg), förslagsvis vecka 47, 48 och 51.
En veckas eftermiddagsundervisning (blockundervisning), förslagsvis v. 51.
Om dig
Vi söker dig som:
Har lärarutbildning eller annan relevant utbildning
Har erfarenhet av musikundervisning på högstadiet
Har intresse för waldorfpedagogik (erfarenhet är meriterande, men inget krav)
Möter elever med värme, tydlighet och kreativitetOm företaget
Kalmar Waldorfskola är en fristående F-9-skola, belägen i centrala Kalmar nära Länssjukhuset. Hos oss får eleverna utvecklas i en lugn och trivsam miljö med fokus på kunskap, konst och hantverk.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till: rektor@kalmarwaldorfskola.se
.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
