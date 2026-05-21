Musiklärare till årskurs 5-9 - vill du sätta tonen hos oss?
2026-05-21
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen - ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.
Gillar du när klassrummet fylls av rytm, skratt och oväntade musikaliska genombrott? Tycker du att musik är mer än bara noter - att det är gemenskap, mod och uttryck? Då kan det vara just dig vi letar efter!
Centralskolan i Perstorp är en grundskola med årskurs 4-9, där cirka 520 elever och ett engagerat, kompetent gäng vuxna bidrar till en trygg, kreativ och utvecklande skoldag. Nu söker vi en musiklärare som vill vara med och skapa både struktur och sväng i elevernas musikaliska resa.
Ditt uppdrag
Som musiklärare hos oss kommer du att:
Undervisa i musik i årskurs 5-9.
Skapa undervisning där alla kan lyckas, oavsett om man älskar att stå på scen eller helst spelar med hörlurarna på.
Vara en tydlig och trygg ledare i klassrummet - även när trumsetet får storhetsvansinne.
Samarbeta nära med kollegor och bidra till skolans utveckling.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är legitimerad lärare i musik (eller på väg dit).
Har god förmåga att skapa relationer, struktur och arbetsro.
Gillar att variera undervisningen - band, digitalt skapande, sång, teori och praktik.
Har tålamod, humor och ett lugn även när instrumenten inte riktigt är överens.
Tycker om att arbeta i team och delar gärna med dig av idéer.
Spelar flera instrument.
Även kan få den mest tveksamma eleven att våga sjunga med.
Vi erbjuder dig
En skola där relationer, trygghet och studiero är mer än fina ord.
Kollegor som bryr sig - på riktigt.
Elever som är nyfikna, ibland högljudda, ofta roliga och alltid värda det bästa.
Möjlighet att påverka och utveckla musikämnet.
En arbetsplats där både profession och person får plats.
Låter det här som din melodi? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som delar skolans värdegrund.
Välkommen att bli en del av vår skola. Tillsammans sätter vi tonen för framtiden. Anställningsvillkor
Vi kommer kalla sökanden till intervju löpande.
För att få arbeta inom skolan krävs att man kan uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, utan anmärkningar. Blir du kallad på intervju vill vi att du har utdrag med dig. Utdrag går enkelt att beställa på polisens hemsida. Vi godkänner digitalt utdrag skickat till din digitala brevlåda.
