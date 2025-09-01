Musiklärare till anpassad grundskola
2025-09-01
I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Vi söker en passionerad musiklärare till anpassad grundskola
Björkås skola och Björkhaga skola söker nu en engagerad och kreativ musiklärare som vill vara med och göra skillnad i våra elevers vardag. Vår anpassade grundskola är en plats där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, och musiken spelar en central roll i vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som musiklärare hos oss får du friheten att utforma en meningsfull och glädjefylld undervisning för elever med olika kognitiva och fysiska behov. Du kommer att arbeta med små grupper, där fokus ligger på att skapa positiva musikupplevelser, främja samarbete och följa kursplanen. Tjänsten innebär en heltid och är en tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad musiklärare.
• Har erfarenhet av att arbeta med elever inom anpassad grundskola eller liknande målgrupp.
• Är kunnig i pedagogiska metoder som passar elever med särskilda behov, till exempel bildstöd, teckenkommunikation (TAKK) eller musikterapi.
• Är tålmodig, lyhörd och har en stark empatisk förmåga.
• Är kreativ och kan anpassa undervisningen för att engagera alla elever, oavsett förmåga.
• Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
• B-körkort för att kunna köra skolans minibuss
Vi erbjuder
• En stimulerande och givande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjlighet att utveckla och forma musikundervisningen.
• Ett nära samarbete med lärare, lärarassistenter och skolledning.
• Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, ferieanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Låter det här som en tjänst för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Upplysningar
Rektor: Eva Johansson 0240-86374, eva.johansson1@ludvika.se
Arbetstagarorganisation: Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 250917. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Lön utifrån behörighet och erfarenheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9485157