Musiklärare till Annelund/Olympia i Kävlinge kommun
2026-01-02
På Annelund och Olympia är musikämnet synligt i hela verksamheten.
Skolorna har flera skolgemensamma aktiviteter där musiken och den glädje den sprider är en självklar del i utbildningen. Utöver undervisning i musik ansvarar du för aktuella musikevenemang, med viss stöttning av kollegor.
Båda skolorna arbetar för ett ökat elevinflytande i skolornas kulturliv där elever engagera sig i våra KulturCrew. I ditt arbete leder du Annelundsskolans KulturCrew och deltar tillsammans med elever i regionala utbildningsdagar.
Du ingår i ett arbetslag på Annelundsskolan, men kan i framtiden även undervisa elever på Olympiaskolan. Båda skolorna har egna musiksalar och undervisningen i musik sker i grupper om 12-18 elever. I ditt uppdrag är du också aktiv rastvärd och äter pedagogisk lunch några dagar i veckan.
Vi arbetar strukturerat och likvärdigt, där ett språkutvecklande arbetssätt, stödstrukturer, bildstöd och digitala verktyg är en självklarhet. Hos oss har vi en härlig blandning av elever med olika bakgrund och förutsättningar, vilket gör det kompensatoriska uppdraget extra viktigt. Med andra ord gör du som lärare hos oss verklig skillnad för eleverna varje dag!
Goda relationer till elever och kollegor är viktiga framgångsfaktorer för oss - alla elever ska känna sig trygga och få göra sin röst hörd! Som lärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inspirera, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå goda resultat.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har lärarlegitimation och är behörig i ämnet musik och har erfarenhet av arbete i åk 1-6 sedan tidigare. Utbildning och erfarenhet i andra ämnen är meriterande. Du är en tydlig ledare och arbetar medvetet med elevers inflytande och delaktighet. Du bidrar i det kollegiala utvecklingsarbetet och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor. Som lärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inspirera, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå goda resultat.
Du är förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du arbetar med ett tydligt elevfokus och är delaktig i elevernas lärande. Du är engagerad i musikämnet och arbetar tillsammans med övrig personal för att fortsätta utveckla ämnets betydelse på skolan.
- Du har hög kompetens och utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- Du kommunicerar och agerar på ett sätt som skapar goda relationer
- Du ser lösningar, kommer med nya idéer och arbetar både självständigt och kollegialt
- Du är positiv, ansvarsfull, lyhörd och engagerad
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Rektorsområde Annelund/Olympia består av två F-6-skolor med sammanlagt lite över 500 elever. Skolorna ligger nära varandra och har gemensam organisation där man som medarbetare kan arbeta på båda enheterna.
Vi arbetar målmedvetet, för att våra elever ska nå goda resultat i en skola där alla respekteras utifrån sin person och åsikter. Vi skapar trygghet och studiero genom en god lärmiljö och en strukturerad undervisning, utifrån elevers behov och förutsättningar. Vi har ett engagerat utvecklingsarbete, som verkar för en lärande organisation med undervisningsmetoder förankrade i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra förväntningar på ditt engagemang och delaktighet i att göra varje dag till den bästa för våra elever är därför höga!
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
